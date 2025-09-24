विज्ञापन
विशेष लिंक

चोरों ने चोरी का अल्टीमेटम दिया तो पुलिस बोली अफ़वाह है, फिर चोरों ने पुलिस को दिखाया ठेंगा

मैकुपुरवा में एक घर पर चार गांवों के नाम लिखकर चोरी करने का अल्टीमेटम दिया. पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे सिर्फ एक अफवाह बताया. लेकिन बीती रात, चोरों ने पुलिस को गलत साबित करते हुए मैकुनी गांव के एक घर में पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर में रखे गहने, नकदी और खाने-पीने का सामान चुराकर ले गए.

Read Time: 2 mins
Share
चोरों ने चोरी का अल्टीमेटम दिया तो पुलिस बोली अफ़वाह है, फिर चोरों ने पुलिस को दिखाया ठेंगा
श्रावस्ती:

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, और पुलिस इन वारदातों को केवल अफवाह बताकर लापरवाही बरत रही है. हाल ही में, श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मैकुनी गांव में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने इसी गांव में चोरी करने की खुली चुनौती दी थी.

ड्रोन से चोरी और रेकी करने की बात कही थी. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 23 सितंबर को चोरों ने मैकुपुरवा में एक घर पर चार गांवों के नाम लिखकर चोरी करने का अल्टीमेटम दिया. पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे सिर्फ एक अफवाह बताया. लेकिन बीती रात, चोरों ने पुलिस को गलत साबित करते हुए मैकुनी गांव के एक घर में पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर में रखे गहने, नकदी और खाने-पीने का सामान चुराकर ले गए.

इस घटना के बाद, जहां एक ओर आम जनता में दहशत का माहौल है और लोग रातभर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं, वहीं पुलिस अभी भी इसे डकैती मानने से इनकार कर रही है. सीओ सतीश कुमार ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर पुलिस ने चोरों के अल्टीमेटम को समय रहते गंभीरता से लिया होता तो शायद यह वारदात नहीं होती.

इस तरह की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह साबित होता है कि हर खबर अफवाह नहीं होती.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shravasti News, Uttar Pradesh News, Theft In Maikuni Village, Shravasti, Ultimatum For Theft
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com