चोरों ने चोरी का अल्टीमेटम दिया तो पुलिस बोली अफ़वाह है, फिर चोरों ने पुलिस को दिखाया ठेंगा

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, और पुलिस इन वारदातों को केवल अफवाह बताकर लापरवाही बरत रही है. हाल ही में, श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मैकुनी गांव में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने इसी गांव में चोरी करने की खुली चुनौती दी थी.

ड्रोन से चोरी और रेकी करने की बात कही थी. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 23 सितंबर को चोरों ने मैकुपुरवा में एक घर पर चार गांवों के नाम लिखकर चोरी करने का अल्टीमेटम दिया. पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और इसे सिर्फ एक अफवाह बताया. लेकिन बीती रात, चोरों ने पुलिस को गलत साबित करते हुए मैकुनी गांव के एक घर में पूरे परिवार को बंधक बना लिया और घर में रखे गहने, नकदी और खाने-पीने का सामान चुराकर ले गए.

इस घटना के बाद, जहां एक ओर आम जनता में दहशत का माहौल है और लोग रातभर जागकर पहरेदारी कर रहे हैं, वहीं पुलिस अभी भी इसे डकैती मानने से इनकार कर रही है. सीओ सतीश कुमार ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर पुलिस ने चोरों के अल्टीमेटम को समय रहते गंभीरता से लिया होता तो शायद यह वारदात नहीं होती.

इस तरह की घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यह साबित होता है कि हर खबर अफवाह नहीं होती.

