दिल्ली हवाई अड्डे पर ‘मानव कंकाल’ मिलने से मचा हड़कंप, जांच के बाद सामने आई सच्चाई

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया जब टर्मिनल थ्री पर सामान की जांच के दौरान सुरक्षाकर्मियों को एक मानव कंकाल जैसी चीज दिखाई दी. इसके तुरंत बाद इसे लेकर सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड में आ गए और संबंधित सामान की जांच शुरू की गई. हालांकि, बाद में जांच के दौरान पता चला कि सुरक्षाकर्मी जिसे मानव कंकाल समझ रहे थे वो एक डेमो कंकाल (नकली कंकाल) था.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा जांच में जो कंकाल मिला है वो नकली है. उसका इस्तेमाल अकसर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र करते हैं. इस डेमो कंकाल का इस्तेमाल से वो अपने प्रैक्टिकल वर्क को अंजाम देते हैं. जांच पता चला कि जिस यात्री के सामान से ये डमी कंकाल निकाल है वो खुद भी मेडिकल की पढ़ाई करता है.

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के बाद ये साफ हो गया है कि ये कोई आपराधिक मामला नहीं है. हालांकि, पुलिस ने संदेह के आधार पर डेमो कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

