उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार को उस समय अचानक हड़कंप मच गया, जब दिल्ली से बागडोगरा जा रहे विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि विमान में बम होने की सूचना मिली थी. इसके बाद आनन-फानन विमान की लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई. विमान के अंदर टॉयलेट में एक टिशू पेपर पर 'प्‍लेन में बम' लिखा था.

विमान में बम होने की सूचना मिलते ही लखनऊ एयरपोर्ट का प्रशासन एक्टिव हो गया. कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ता फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई. लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को घेर लिया और आनन फानन विमान में सवार यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने विमान के अंदर सघन तलाशी शुरू की.

टिशू पेपर पर हाथ से लिखा- प्लेन में बम

लखनऊ पुलिस ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इंडिगो एयरलाइन कि फ्लाइट नंबर 6E-6650 में बम कि सूचना मिली थी. पुलिस ने बताया कि यह विमान दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था. विमान के टॉयलेट में एक टिशू पेपर पर हाथ से लिखा था प्लेन में बम.

कार्रवाई में जुटी सुरक्षा एजेंसियां: पुलिस

पुलिस ने बताया कि विमान में कुल 222 यात्री, 8 शिशु, 2 पायलट, 5 क्रू मेंबर सवार थे, जिन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया.

पुलिस ने बताया कि मौके पर बम निरोधक दस्ता और सुरक्षा एजेंसी आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं. साथ ही उन्‍होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है.

