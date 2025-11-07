विज्ञापन
दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों के संचालन में आई दिक्कत, इस वजह से आई दिक्कत 

इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक घंटे तक कई फ्लाइट्स को टेकऑफ से पहले इंतजार करना पड़ा.

नई दिल्ली:

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (IGI) में आज कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण विमानों को उड़ान भरने में देरी हुई. कई विमानों को इस खामी के कारण काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण करीब एक घंटे तक करीब 20 से अधिक फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने से रोका गया. हालांकि, अब स्थिति अब सामान्य है. एटीसी में आई तकनीकी खराबी अब ठीक हो चुकी है और विमानों का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है. 

आपको बता दें कि बुधवार को  एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने से दिल्ली समेत कई हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी परेशानी हुई. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई थी. टर्मिनल-2 पर दोपहर 3 बजे से सर्वर में समस्या आ रही थी, जिससे यात्रियों को सामान ड्रॉप करने में दिक्कत हो रही है. सॉफ्टवेयर में परेशानी के कारण मैनुअल चेक-इन शुरू किया गया था. दिल्ली एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए बताया था कि देश के सभी हवाई अड्डों पर एयर इंडिया का सर्वर डाउन हो गया है. इसको जल्द ही सही कर लिया जाएगा.

