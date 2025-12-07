विज्ञापन
दुल्हन थार चलाकर पहुंची ससुराल, वायरल वीडियो जीत रहा हर किसी का दिल

शादी के बाद दुल्हन खुद थार की ड्राइविंग सीट पर बैठी और दूल्हे को बगल में बिठाकर ससुराल पहुंची. अब ये वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है.

पंजाब के लुधियाना से एक शादी का अनोखा विदाई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है. शादी के बाद जब सबको लगा कि दूल्हा दुल्हन को लेकर ससुराल जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ. जिसने सबका ध्यान खींच लिया, दरअसल दुल्हन खुद थार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई और दूल्हे को बगल वाली सीट पर बिठाया. इसके बाद पूरी बारात दुल्हन वाली थार के पीछे-पीछे चलती रही.

पंजाबी स्वैग वाली शानदार विदाई

रास्ते में दूल्हा हाथ जोड़कर मजाकिया अंदाज में कहता दिखा “राम-राम, घर पहुंचना है!” ससुराल पहुंचकर दुल्हन भारी लहंगे में थार से उतरी और फिर दूल्हे के साथ गृह प्रवेश किया. इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि दुल्हन का कॉन्फिडेंस और स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग इसे “पंजाबी स्वैग वाली विदाई” कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम से लेकर एक्स तक लगभग हर प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ ये वीडियो वायरल है बल्कि इसे पसंद करने के साथ-साथ लोग जमकर शेयर भी कर रहे हैं. लोग वीडियो को शेयर कर लिख रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, यकीनन हर कोई शादी को खूब एन्जॉय करता है लेकिन शादियों में ऐसे लम्हें हर किसी को ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं. ऐसे लम्हें इंसान जिंदगीभर याद रखता है.

