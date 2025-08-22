थलपति विजय ने कर दी बड़ी गलती या इसी से बदलेगी तमिलनाडु की किस्मत, समझिए

थलपति विजय तमिल के साथ-साथ हिंदी भाषियों के भी सुपरस्टार हैं. उनकी फिल्मों को सभी पसंद करते हैं. मगर अब वो नया मुकाम पाना चाहते हैं. एमजीआर की तरह तमिल राजनीति पर छा जाना चाहते हैं. मदुरै में कल (बृहस्पतिवार) बड़ी रैली कर उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि वो न तो सत्ताधारी डीएमके से गठबंधन करेंगे और न ही बीजेपी से. साफ है कि एआईडीएमके को वो गिनती में भी नहीं ले रहे. मगर क्या सच में ऐसा है? क्या बगैर किसी दल से गठबंधन किए विजय तमिलनाडु में सत्ता में आ पाएंगे?

तमिलनाडु में गठबंधन हावी

इसका जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि सत्ताधारी डीएमके पहले से ही डीएमडीके (देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम) जैसी पार्टियों को अपने 10 से ज़्यादा चुनावी दलों के पहले से ही भरे-पूरे और परखे हुए गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रही है. एआईएडीएमके-बीजेपी गठबंधन भी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. 1996 के अपने सबसे बुरे चुनाव में भी, एआईएडीएमके को लगभग 27 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन उसे केवल 4 सीटें मिलीं. 2011 के अपने सबसे बुरे विधानसभा चुनाव में, डीएमके गठबंधन ने लगभग 39 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया, लेकिन 234 सीटों में से केवल 31 सीटें ही हासिल कर पाया. उस चुनाव के बाद डीएमके ने विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी खो दिया था.

वोट शेयर जीत की गारंटी नहीं

इसका मतलब है कि तमिलनाडु में 30 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भी, सीटें जीतना कोई गारंटी नहीं है. यही कारण है कि DMK और AIADMK - यहां तक कि MGR, करुणानिधि और जयललिता के शासनकाल में भी - हमेशा अलग-अलग क्षेत्रों में गणित बिठाने और सीटें जीतने के लिए गठबंधन बनाते रहे. अपने सबसे बुरे दौर में भी, AIADMK और DMK ने कई दशकों तक अपने मूल और समर्पित पार्टी वोटों को अपने साथ बनाए रखा है. उनके चुनाव चिन्ह घर-घर तक आसानी से पहचान लिए जाते हैं.

थलपति विजय की मुश्किलें