आखिर तलपति विजय की लग्जरी गाड़ियों का नंबर क्यों है 0277, एक जैसे नंबर के पीछे छिपा है दर्दभरा राज

तलपति विजय ने राजनीति में एंट्री के साथ अपनी लग्जरी कारों के नंबर से फैन्स को इमोशनल कर दिया. जानिए क्यों हर गाड़ी का नंबर है 0277 और इसके पीछे की कहानी क्या है.

आखिर तलपति विजय की लग्जरी गाड़ियों का नंबर क्यों है 0277, एक जैसे नंबर के पीछे छिपा है दर्दभरा राज
हर कार पर एक जैसा नंबर...विजय के 0277 का क्या है मतलब?
तलपति विजय के ऐलान से तमिल सिनेमा इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है. और, अब उनकी एक कार का नंबर भी फैन्स के बीच बज क्रिएट कर रहा है. आपको बता दें कि तमिल सुपरस्टार ने अब अपने करियर के एक नए चैप्टर को ओपन किया है. ये चैप्टर है राजनीति से जुड़ा हुआ. उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी ‘तमिलगा वोत्रि कलगम' लॉन्च की है. विजय ने ऐलान किया है कि वो पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे और जना नायकन उनकी आखिरी फिल्म होगी. जैसे ही वो इस नए सफर पर निकले हैं. उनके काफिले में शामिल गाड़ियों की नंबर प्लेट का एक खास पैटर्न सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं विजय

तलपति विजय के फैन्स ये बखूबी जानते हैं कि उनको महंगी और लग्जरी गाड़ियां बेहद पसंद हैं. पिछले एक साल में उन्होंने तीन नई कारें खरीदी हैं. जिसमें से एक है BMW इलेक्ट्रिक कार, लेक्सस LM, और टोयोटा वेलफायर. इससे पहले उन्होंने अपनी रॉल्स रॉयस कार बेच दी थी. इसके अलावा राजनीति में कदम रखने के बाद उन्होंने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए एक स्पेशल बस भी खरीदी है. दिलचस्प बात ये है कि इन सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट पर एक ही नंबर लिखा है. वो नंबर है 0277. इन नंबरों में उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन इस तरह हैं, TN 14 AH 0277 (BMW), TN 14 AL 0277 (Lexus), TN 14 AM 0277 (Vellfire) और TN 14 AS 0277 (TVK बस).

नंबर के पीछे छिपी इमोशनल स्टोरी

विजय की पुरानी रॉल्स रॉयस का नंबर था 0014, जो बाकी गाड़ियों से अलग है. लेकिन फैंस ने गौर किया कि ये सभी नंबर 14-02-77 यानी 14 फरवरी 1977 से जुड़े हैं. दरअसल ये तारीख विजय की छोटी बहन विद्या के जन्मदिन की है. जो बहुत कम उम्र में ही चल बसी थीं. विजय अपनी बहन की याद में ये नंबर अपनी हर गाड़ी पर रखते हैं. ये सिर्फ एक पसंद नहीं है. बल्कि उनके दिल की गहराई से जुड़ा एक इमोशन है. फैंस भी इस खास कनेक्शन को जानने के बाद काफी इमोशनल हो गए. एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तलपति सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी एक सच्चे भाई हैं. एक फैन ने लिखा कि विजय का ये अंदाज दिखाता है कि वो अपने परिवार और रिश्तों को कितना इंपोर्टेंस देते हैं.

