एक्टर से फुलटाइम नेता बनने जा रहा है ये सुपरस्टार, आखिरी फिल्म के OTT राइट्स बिके करोड़ों में

साउथ के सुपरस्टार की ये आखिरी फिल्म है. इस फिल्म के बाद वे फुलटाइम नेता बन जाएंगे. इस फिल्म का नाम है जन नायगन और इसके ओटीटी और ऑडियो राइट्स रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिके हैं.

नई दिल्ली:

तलपति विजय राजनीति में कदम रख चुके हैं, ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म 'जन नायगन' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये विजय की आखिरी फिल्म है तो इसे लेकर फैंस में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है. 'जन नायगन' सिनेमाघरों में अगले साल रिलीज होने वाली है. ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होगी. फिल्म के ओटीटी रिलीज को लेकर अपडेट अभी से आने लगे हैं. आइए आपको बताते हैं जन नायगन किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी.

इतने करोड़ में बिके ओटीटी राइट्स

'जन नायगन' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस तारीख को रिलीज होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन ये किस प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ये पता लग गया है. जन नायगन के ओटीटी राइट्स की डील करोड़ों में हुई है. 'जन नायगन' के ओटीटी राइट्स प्राइम वीडियो ने खरीद लिए हैं. फिल्म की ओटीटी डील 110 करोड़ में हुई है. प्राइम वीडियो ने फिल्म के डिजिटल राइट्स सारी भाषाओं के खरीदे हैं.

'जन नायगन' की रिकॉर्ड तोड़ म्यूजिक डील

यही  नहीं, अगर 'जन नायगन' की ऑडियो डील की बात करें तो यह भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. इस फिल्म के ऑडियो राइट्स टी-सीरीज को 35 करोड़ रुपये में बेचे हैं. यह किसी भी तमिल फिल्म के लिए रिकॉर्ड तोड़ डील है. कहा जा रहा है कि इसका पहला गाना 8 नवंबर को रिलीज होगा.

फिल्म की कहानी है खास

'जन नायगन' को एच विनोद ने डायरेक्ट किया है. ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है. कहानी एक पुलिस अधिकारी के राजनीति की दुनिया में कदम रखने पर आधारित है. फिल्म में तलपति विजय के साथ पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रकाश राज, प्रियामणि, गौतम वासुदेव मेनन और ममिता बैजू अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

फिल्म की कहानी को तलपति विजय की असल जिंदगी की कहानी से जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये फिल्म तलपति विजय की लाइफ से प्रेरित है. ये फिल्म पहले जल्दी रिलीज होने वाली थी मगर विजय की एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई घटना के बाद फिल्म के प्रमोशन और रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था. अब ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होगी.

Thalapathy Vijay, Jana Nayagan, Jana Nayagan OTT, Amazon Prime Video
