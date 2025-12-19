तमिलनाडु से ट्रेन से आता था शातिर चोर... कारों को बनाता निशाना, दिल्ली में ठक-ठक गैंग का कैसे हुआ पर्दाफाश

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने करोल बाग इलाके में कार का शीशा तोड़कर करीब ₹1 करोड़ की ज्वेलरी चोरी करने वाले कुख्यात ठक-ठक गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान टी. सरत कुमार उर्फ सरथ कुमार (31) के रूप में हुई है, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का रहने वाला है.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, 14 नवंबर 2025 को ज्वेलरी कारोबारी शुभम कोटावाला IGI लैब, करोल बाग से 62 ज्वेलरी आइटम की जांच के बाद कार में बैग रखकर पास की दुकान गए थे. इसी दौरान कार का शीशा तोड़कर बैग चोरी कर लिया गया. इस मामले में थाना करोल बाग में केस दर्ज किया गया था.

शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने इलाके और आसपास के करीब 100 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी निगरानी और इनपुट के आधार पर आरोपी की लोकेशन दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मिली, जहां से उसे 15 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब ₹35 लाख की चोरी की ज्वेलरी बरामद की है. जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले भी दिल्ली के कमला मार्केट, कनॉट प्लेस और लाहौरी गेट थानों में दर्ज चार मामलों में घोषित अपराधी है और कुल आठ मामलों में उसकी संलिप्तता रही है.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी ट्रेन से तमिलनाडु से दिल्ली आता था और ज्वेलरी मार्केट में खड़ी कारों को निशाना बनाता था. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है.