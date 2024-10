जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमला, टनल में काम करने वाले 3 मजदूरों की गोली मारकर हत्या

JK Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है. एक पुलिस अधिकारी ने दो मजदूरों के मारे जाने की पुष्टि की. सूत्रों ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है.

#WATCH | J&K: Terror incident in Gagangeer, Ganderbal. The area was cordoned off by security forces. Further details shall follow: Kashmir Zone Police (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/6ySgcrqZ79

आतंकियों के गोली से दो मजदूर जख्मी भी हो गए है. आतंकियों ने शाम के समय मजदूरों पर फायरिंग की है. सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकवादियों ने सुरंग परियोजना में काम कर रहे थे. तभी आतंकियोंने दो मजदूरों पर गोलीबारी की. फायरिंग के बाद घायलों पीड़ितों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

Very sad news of a dastardly & cowardly attack on non-local labourers at Gagangir in Sonamarg region. These people were working on a key infrastructure project in the area. 2 have been killed & 2-3 more have been injured in this militant attack. I strongly condemn this attack on…