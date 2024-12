J&K : मारा गया गांदरबल में 6 मजदूरों और एक डॉक्टर की हत्या में शामिल आतंकी जुनैद

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में एक निजी कंपनी के हाउसिंग कैंप में 6 कर्मचारियों और एक डॉक्टर की हत्या में शामिल एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया. सूत्रों ने बताया कि आतंकवादी जुनैद अहमद भट पाकिस्तान मूल के लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह से था. सूत्रों ने बताया कि वह गगनगीर और अन्य स्थानों पर हुए आतंकी हमलों में भी शामिल था.

कश्मीर जोन पुलिस ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ऑपरेशन दाचीगाम: अभियान में एक आतंकवादी मारा गया और उसकी पहचान जुनैद अहमद भट (लश्कर ए तैयबा) के रूप में हुई है. यह आतंकवादी गगनगिर में नागरिकों की हत्या और कई अन्य आतंकी हमलों में शामिल था.''

