जम्मू-कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने की फायरिंग, सुरक्षाबलों ने एक दहशतगर्द को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से आंतकियों ने हमला किया है. जम्मू संभाग के जिला कठुआ की तहसील हीरानगर के सोहल इलाके में आतंकियों की तरफ से फायरिंग की खबर है. सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है. मिली जानकारी के मुताबिक, एक आतंकी को मार गिराया गया है. इस दौरान एक नागरिक की भी मौत हो गई है. फिलहाल ऑपरेशन जारी है. बता दें कि दो दिन पहले जम्मू-कश्मीर के रायसी जिले में तीर्थयात्रियों की एक बस को आतंकियों ने निशाना बनाया था. इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी.

इस बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वो DC कठुआ के साथ लगातार संपर्क में हैं. जितेंद्र सिंह ने X पर लिखा, "मैं अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सैदा गांव में एक घर पर हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर DC कठुआ राकेश मिन्हास के साथ लगातार ऑनलाइन संपर्क में हूं. मैं मौके पर मौजूद SSP कठुआ अनायत अली चौधरी के भी संपर्क में हूं. जिस घर पर हमला हुआ, वहां के मालिक से भी संपर्क किया गया है. पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ज्वॉइंट ऑपरेशन चला रही है. अब तक एक आतंकवादी मारा गया है. हम घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रख रहे हैं."

I am in continuous online contact with DC #Kathua Sh Rakesh Minhas in the wake of terrorist attack on a house in village Saida in Hiranagar sector close to the International Border. I am also in touch with SSP Kathua Sh Anayat Ali Choudhary who is on the spot. The owner of

1/2