त्योहार पर रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेगा प्लेटफार्म टिकट, पार्सल सेवाओं पर भी लगी अस्थाई रोक

दीवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट और पार्सल सेवाओं पर अस्थाई रोक लगाने का फैसला लिया है. यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. रेलवे ने घोषणा की है कि 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी. इस दौरान केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी. हालांकि यह नियम पार्शियल तौर पर लागू रहेगा और कुछ श्रेणियों के लोगों को छूट दी गई है

गर्भवती महिलाएं

दिव्यांगजन

बुजुर्ग व्यक्ति

गोद में बच्चा लेकर आई महिला के साथ आए अटेंडेंट

किसी भी मेडिकल आवश्यकता वाले व्यक्ति यह नियम नई दिल्ली स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली जंक्शन, हज़रत निजामुद्दीन और गाज़ियाबाद स्टेशन पर लागू रहेगा.

पार्सल सेवाओं पर भी अस्थाई रोक

उत्तर रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र में 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक पार्सल सेवाओं पर भी अस्थाई रोक लगाने का निर्णय लिया है. यह रोक नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल से चलने वाली सभी ट्रेनों पर लागू होगी. यह प्रतिबंध उन ट्रेनों पर भी लागू होगा, जो दिल्ली क्षेत्र में रुकती हैं और अन्य डिवीजनों या क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं.

किन सेवाओं पर रहेगा प्रतिबंध

सभी प्रकार के पार्सल लेनदेन (लीज्ड SLR, VP आदि)

पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म पर पार्सल पैकिंग/लोडिंग

आवक और जावक (Inward & Outward) पार्सल ट्रैफिक

केवल यात्री डिब्बों में व्यक्तिगत सामान ले जाने की अनुमति होगी. पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद की जा सकेगी. उत्तर रेलवे ने यह कदम त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ कम करने और यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है ताकि यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनी रहे.

