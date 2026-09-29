यूट्यूब पत्रकार की घर में ही सिल-बट्टे से कूचकर हत्या, पत्नी पर ही आरोप- पुलिस पकड़कर ले गई

तेलंगाना के मंचेरियल जिले से क्राइम की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है. मंगलवार, 29 सितंबर के तड़के सुबह मंचेरियल के अशोक रोड में एक 45 साल के यूट्यूब न्यूज चैनल के रिपोर्टर की कथित तौर पर उसके ही घर पर हत्या कर दी गई. आरोप उसकी ही पत्नी पर लगा है. पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में यूट्यूबर की पत्नी को हिरासत में लिया है. मृतक की पहचान वैद्य मोहन के तौर पर हुई है. घटना के समय उनकी 40 साल की पत्नी जमुना और 17 साल बेटी घर पर ही मौजूद थीं.

क्या है पूरा मामला?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घरेलू विवाद के दौरान मोहन पर कथित तौर पर 'रोकाली बंडा' (पत्थर की सिल-बट्टा) से हमला किया गया. इस हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई. रामागुंडम पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने पुष्टि की कि पुलिस को हत्या की सूचना मिली थी और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा ने कहा, "हमें हत्या की जानकारी मिली है. ऐसा लगता है कि यह घटना सुबह-सुबह हुई होगी. हमने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच चल रही है."

कमिश्नर ने आगे कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि मामला घरेलू झगड़े का है. इसी वजह से यह जानलेवा हमला हुआ हो सकता है. पुलिस कमिश्नर ने कहा, "पहली नजर में यह घरेलू विवाद का मामला लगता है जो एक भयानक हत्या में बदल गया."

20 साल पहले हुई शादी, कलह की असली वजह अभी भी पता नहीं

पुलिस की टीमें घटना स्थल पर पहुंचीं और उन्होंने सबूत इकट्ठा किया. जांच करने वाले अधिकारी कथित हमले की वजहों की जांच कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों व अन्य लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जिनके पास घटना के बारे में जानकारी हो सकती है. मिली जानकारी के मुताबिक, मोहन और जमुना की शादी को करीब 20 साल हो चुके थे.

कथित हमले के पीछे की असली वजह और मोहन की मौत से जुड़ी घटनाओं का क्रम अभी आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है. इस घटना से इलाके और स्थानीय मीडिया जगत में हड़कंप मच गया है. इसकी एक वजह यह भी है कि मोहन कथित तौर पर एक यूट्यूब न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहे थे. पुलिस ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी सामने आएगी. अभी के लिए यही अपडेट है कि इस मामले में पत्नी को हिरासत में लिया गया है. आरोपों की जांच पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी.

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