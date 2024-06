तेलंगाना सरकार ने 28 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, कुछ ही दिन पहले बदले गए थे आईएएस

तेलंगाना सरकार ने राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत 28 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. यह आदेश तेलंगाना सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जारी किया है. अभी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने जिला कलेक्टरों का भी फेरबदल किया था. 15 जून को 20 से अधिक आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था. पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार के सत्ता संभालने के बाद जिला कलेक्टरों का यह पहला बड़ा फेरबदल था और अब आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश भी आ गया.

Government of Telangana transferred 28 IPS officers who were serving in various posts in the state. The order has been issued by Telangana Government Chief Secretary Shanti Kumari. pic.twitter.com/qG005BjQ4r