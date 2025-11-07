सीमांचल में क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी पहुंचाएंगे नुकसान, तेजस्वी ने बताया लोकसभा वाला प्लान

बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव से पहले मुस्लिम डेप्युटी सीएम फेस नहीं बनाने को लेकर खुलकर जवाब दिया है. एनडीटीवी के साथ एडिटर इन चीफ राहुल कंवल से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा कि अशोक गहलोत ने जब डेप्युटी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कि तो साफ कहा था कि और भी अलग-अलग समुदाय के डेप्युटी सीएम बनेंगे. तो इसमें कहां दिक्कत है.

बिहार में किसकी आ रही बहार? बंपर वोटिंग पर क्या बोले तेजस्वी

सीमांचल में ओवैसी पहुंचाएंगे नुकसान?

इस सवाल पर कि क्या दूसरे और अंतिम दौर के चुनाव में सीमांचल में मुकाबला हो रहा है क्या पिछली दफा की तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट्स फिर चोट पहुंचाएंगे. इसपर तेजस्वी ने कहा कि कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे. इस बार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तेजस्वी ने कहा कि सीमांचल हो या मगध का इलाका हो, भोजपुरी वाला इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगही इलाका हो, इस बार हर जगह से लोग महागठबंधन के पक्ष में वोट दे रहे हैं. आपको लोकसभा का रिजल्ट भी देखना होगा. इन इलाकों में मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है.

लोग BJP को समझ चुके हैं, अब इनका प्रोपेगेंडा नहीं खरीदते... NDTV से बोले तेजस्वी यादव

'टिकट का फैसला पार्टी करती है'

इस सवाल पर कि ओवैसी ने कहा कि जो उनके चार विधायक आरेजडी में गए थे उनमें से तीन को तो टिकट ही नहीं मिला और इससे ये संदेश चला गया है कि आरेजडी में जाने में फायदा नहीं है, तेजस्वी ने कहा कि सबलोग तो साथ ही हैं. सबलोग आरजेडी में हैं. उन्होंने कहा कि टिकट देने का फैसला तो पार्टी करेगी. कोई उनके हिसाब से तो नहीं चलेगा. इस सवाल पर कि कोई डेप्युटी सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं किया, तेजस्वी ने कहा कि हमने सभी को संगठन में जगह दी है. देखिए हमारा गठबंधन है पार्टी का, किसी के कहने से थोड़े ही चलेगा. तेजस्वी ने कहा कि जिसको नहीं सुनना है जिसको सामने कुछ दिखता नहीं है, उसको बताकर भी क्या फायदा होगा.

डेप्युटी सीएम फेस पर भी दिया जवाब

तेजस्वी ने कहा कि मुकेश सहनी का नाम हमने घोषित किया था. इसके बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि और भी उपमुख्यमंत्री होंगे जो अलग-अलग कम्युनिटी के होंगे.