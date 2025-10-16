विज्ञापन
तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में 50 राउंड वाली इटली में बनी एनपीबी 380 बोर बरेटा पिस्तौल भी घोषित की है, जिसकी कीमत उन्होंने 1.05 लाख रुपये बताई है.

इटैली की पिस्‍टल के शौकीन तेजस्‍वी करोड़ों के मालिक... हलफनामे से पता चला कुल कितनी दौलत के हैं मालिक 
  • राघोपुर विधानसभा सीट से राजद नेता तेजस्वी ने नामांकन दाखिल करते हुए लगभग 8.1 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की.
  • तेजस्वी यादव के पास चल संपत्ति के रूप में 6.12 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति के रूप में 1.88 करोड़ रुपये हैं.
  • उनकी पत्नी राजश्री के पास कुल 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति और 59.69 लाख रुपये की अचल संपत्ति है.
नई दिल्‍ली:

बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से राष्‍ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया. उन्‍होंने नामांकन दाखिल करते समय जो हलफनामा दिया उसमें तेजस्‍वी ने अपने पास चल और अचल मिलाकर करीब 8.1 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है. तेजस्‍वी ने अपने हलफनामे में 85,000 रुपये की कीमत के साथ एक डेस्‍कटॉप और लैपटॉप होने की जानकारी भी दी है. राघोपुर विधानसभा सीट का मतदान पहले चरण में 6 नवंबर को होगा. 

पत्‍नी के पास कितनी संपत्ति 

तेजस्‍वी यादव की पत्नी, राजश्री उर्फ राचेल आइरिस गोदिन्हो के पास 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है. राघोपुर विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक तेजस्वी यादव ने इस सीट से पहली बार 2015 में जीत हासिल की थी. अपने नामांकन के साथ निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए हलफनामे में तेजस्‍वी ने बताया कि उनके पास चल संपत्ति के रूप में 6.12 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति के रूप में 1.88 करोड़ रुपये हैं. वहीं उनकी पत्नी राजश्री के पास 59.69 लाख रुपये की अचल संपत्ति है. 

भाई के साथ एक बैंक लोन 

हलफनामे के अनुसार, तेजस्वी यादव के पास कुल 1.5 लाख रुपये नकद हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 लाख रुपये नकद हैं. राजद नेता के कई बैंक खाते हैं और उनके पास 55.55 लाख रुपये के लोन लायबिलिटी भी है जो उनके भाई तेज प्रताप और मां राबड़ी देवी के साथ एक ज्‍वॉइंट लोन का हिस्सा हैं. तेजस्वी से जुड़े सभी सरकारी बकाया राशि का कुल योग 1.35 करोड़ रुपये है. उनकी पत्नी के भी कई बैंक खाते हैं, लेकिन उन पर कोई ऋण या सरकारी बकाया नहीं है. 

पत्नी के नाम लाखों का सामान 

तेजस्वी यादव ने अपने हलफनामे में 50 राउंड वाली इटली में बनी एनपीबी 380 बोर बरेटा पिस्तौल भी घोषित की है, जिसकी कीमत उन्होंने 1.05 लाख रुपये बताई है. इसके अलावा, उनकी पत्नी के नाम पर घरेलू सामान की कीमत 3.25 लाख रुपये बताई गई है. हलफनामे के अनुसार, 36 साल के तेजस्वी और उनके परिवार के पास कुल 980 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 83.93 लाख रुपये आंकी गई है, और 3.5 किलोग्राम चांदी है, जिसकी कीमत 1.97 लाख रुपये है. 

बच्‍चों के नाम कितनी संपत्ति 

तेजस्‍वी के इस हलफनामे से उनके बच्‍चों के नाम पर कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी भी सामने आई है. तेजस्‍वी की बेटी कात्‍यानी के नाम कुल 31 लाख रुपये से ज्‍यादा की चल संपत्ति, 25 हजार रुपये कैश इन हैंड,  बैंक में जमा कुल 5,47,649 रुपये, आठ लाख रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट, 17 लाख रुपये की कीमत का 200 ग्राम सोना, 85 हजार रुपये की कीमत के साथ एक किलो चांदी है. जबकि बेटे ईराज लालू यादव के नाम पर कुल चल संपत्ति,  8,99,000.00 रुपये की, 100 ग्राम सोना 8,56,500 रुपये की कीमत का और 42,500 रुपये की कीमत के साथ 500 ग्राम चांदी है. 
 

