परेशान क्यों हैं? राहुल संग बैठक के बाद CM फेस पर तेजस्वी ने टाल दिया सवाल

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उठापटक शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक के बाद तेजस्‍वी यादव ने बताया कि बातचीत अच्‍छी रही और हम बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. साथ ही कहा कि बिहार के साथ सौतेला व्‍यवहार होता रहा है और नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं. इस दौरान वह बिहार में मुख्‍यमंत्री कौन होगा? ये सवाल अपने ही अंदाज में टालते हुए नजर आए.

#WATCH | Delhi: RJD leader Tejashwi Yadav says, "We had a meeting and had positive discussions. We will meet again on 17 April in Patna... We are fully prepared and we want to take Bihar forward... Even after 20 years of NDA government in the state, Bihar is the poorest state...… https://t.co/CN75omPq0f pic.twitter.com/KjG9JhqMex