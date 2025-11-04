बच्चा है... चुनाव बाद झुनझुना थमा देंगे...तेजप्रताप ने तेजस्वी यादव को लेकर ये क्या कह दिया?

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य की राजनीति में हलचल जारी है. इधर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जननायक जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. तेजप्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा, “तेजस्वी अभी बच्चा है. चुनाव के बाद हम उसे झुनझुना थमा देंगे.” तेजप्रताप ने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी उनके इलाके में प्रचार करने आएंगे, तो वह भी राघोपुर जाएंगे ही.

#WATCH | Patna | On RJD leader Tejashwi Yadav, Jan Shakti Janata Dal's national president and candidate from Mahua assembly constituency, Tej Pratap Yadav says, "He is still a child. After the elections, we'll hand him a rattle... If he goes to our area, we'll go to his area too.… pic.twitter.com/xRkynWhXNP — ANI (@ANI) November 4, 2025

तेजप्रताप यादव महुआ सीट से जन शक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं. दोनों सीटें पार्टी के लिए अहम मानी जाती हैं और इन पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं.

पहले चरण के मतदान में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी. इस बीच यादव परिवार में चल रही खींचतान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है.

