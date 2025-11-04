विज्ञापन
बच्चा है... चुनाव बाद झुनझुना थमा देंगे...तेजप्रताप ने तेजस्वी यादव को लेकर ये क्या कह दिया?

तेजप्रताप यादव महुआ सीट से जन शक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं.

  • तेजप्रताप यादव राजद से निकाले जाने के बाद जननायक जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं
  • तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए उन्हें चुनाव के बाद झुनझुना देने की बात कही है
  • तेजप्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जबकि तेजस्वी यादव राजद के उम्मीदवार के तौर पर राघोपुर से मैदान में हैं
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले राज्य की राजनीति में हलचल जारी है. इधर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से निकाले जाने के बाद अपनी पार्टी जननायक जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. तेजप्रताप ने मीडिया से बातचीत में कहा, “तेजस्वी अभी बच्चा है. चुनाव के बाद हम उसे झुनझुना थमा देंगे.” तेजप्रताप ने यह भी कहा कि अगर तेजस्वी उनके इलाके में प्रचार करने आएंगे, तो वह भी राघोपुर जाएंगे ही. 

तेजप्रताप यादव महुआ सीट से जन शक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव राघोपुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं. दोनों सीटें पार्टी के लिए अहम मानी जाती हैं और इन पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हैं. 

पहले चरण के मतदान में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी.  इस बीच यादव परिवार में चल रही खींचतान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है. 

Tej Pratap Yadav, Tejashwi Yadav, Bihar Assembly Elections
