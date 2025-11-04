बिहार चुनाव 2025: महुआ और राघोपुर में तेजप्रताप और तेजस्वी यादव की कड़ी टक्कर, दोनों भाई आमने-सामने

कृष्ण की भूमिका में तेजप्रताप नें गीता का श्लोक पढ़ते हुए अपने भाई के खिलाफ राघोपुर में हेलीकाप्टर उतारा और कहा पापियों का नाश करने आए हैं. मेरा भाई अर्जुन नहीं बना अब राघोपुर में मेरा उमीदवार अर्जुन बनकर तेजस्वी से टककर लेगा. बिहार चुनाव में दो भाइयों के बीच इस महाभारत की लड़ाई मे कोई अस्त्र -शष्ट्र तो नहीं चल रहा है लेकिन शब्दों के बान इस कदर चलाये जा रहे है आज दुश्मनी का रूप ले चुका है.

महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी भी अपने पार्टी और परिवार की लड़ाई में उलझ गए हैं. तेजस्वी के साथ में पूरी पार्टी और परिवार है लेकिन पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को इस चुनाव में अपना दुश्मन मानते हैं और उनके खिलाफ महुआ में कहा कोई अपना पराया नहीं पार्टी ही मां बाप भाई है.

इधर तेजप्रताप नें परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बना ली है और 2025 के विधानसभा चुनाव के राजनीतिक रणभूमि में उतर चुके हैं. महुआ से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं. तेजस्वी यादव ने महुआ में बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ चुनाव प्रचार किया तो राघोपुर में छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनावी रैली निकाली.

सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ नेता लोग सब जगह जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं और कह रहा हैं कि पार्टी सबकुछ होती है लेकिन हम कहेंगे कि जनता सब कुछ होती है. जनता ही पार्टी बनाती है और बिगाड़ती है. जनता ही सरकार बनाती है और सरकार चलाती है.

लड़ाई इस कदर कि तेज प्रताप ने तेजस्वी को बहरूपिया कहकर कहा इसके चक्कर में नहीं पड़ेगा हरा गमछा वाला सब फर्जी है. ओरिजिनल लालू जी का पार्टी जनशक्ति जनता दल है.

बहरहाल NDTV से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि पार्टी क्या होती है जनता सबसे बड़ा होती है. जनता के बाद पार्टी होती है. तेजस्वी यादव तो बच्चे हैं. उनके पास बुद्धि नहीं है. हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दें, लड़ाई में हार और जीत तो अलग बात है जो जनता के बीच में लगा रहेगा वह जीतेगा, जब महुआ में तेजस्वी का दौरा हुआ है तो राघोपुर में मेरा दौरा होगा और चुनाव में दो भाईयों के बीच महाभारत की शुरुआत हों चुकी है.