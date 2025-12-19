T20 World Cup: वर्ल्ड कप के लिए कब होगा टीम इंडिया का ऐलान, किनकी जगह पक्की, सामने आया अपडेट

ICC T20 World Cup India Squad: आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 और जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान शनिवार को मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मुख्यालय में कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर द्वारा की जाएगी. 7 फरवरी से शुरू होने वाले आईसीसी टूर्नामेंट के लिए भारत को नामीबिया, नीदरलैंड, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ग्रुप ए में रखा गया है. टीम इंडिया 7 फरवरी को मुंबई में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा.



स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इस साल टी20 अंतरराष्ट्रीय में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी जगह तय है. इस साल उन्होंने 20 मैचों में 195 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से और 43.42 की औसत से 825 रन बनाए हैं. इसमें एक शतक और पांच अर्द्धशतक शामिल है.

इस साल खराब फॉर्म के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल को भी टीम में जगह मिलनी तय है. इस साल 20 मैचों और 18 पारियों में, सूर्यकुमार ने 14.20 की औसत से सिर्फ 213 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 125 का है और उनके बल्ले से कोई अर्द्धशतक नहीं आया है. कप्तान के अलावा उपकप्तान का प्रदर्शन भी खराब है. टी20 में वापसी के बाद से उन्होंने अभी तक 15 पारियों में अर्धशतक नहीं बनाया है और 24.25 के औसत और 137 से अधिक की स्ट्राइक रेट से केवल 291 रन बनाए हैं.

तिलक वर्मा, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल के दौरान दिखाया कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, उनके भी चयन की उम्मीद है. इस साल टी20 में उन्होंने 44.90 की औसत और 124 से ऊपर की स्ट्राइक रेट के साथ 494 रन बनाए हैं. हालांकि उनका स्ट्राइक रेट चिंता का विषय है.

सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपिंग के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन यह प्रबंधन पर निर्भर करता है कि वह खराब फॉर्म के बाद भी, टीम संयोजन को ध्यान में रखते हुए कितने समय तक गिल को मौका देना जारी रखती है. यह भी देखना मजेदार होगा कि ईशान किशन, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को खिताब दिलाया, क्या वो जगह बना पाते हैं या नहीं. ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है.

इस पूरे साल शानदार प्रदर्शन करने वाले कुलदीप यादव एकमात्र विशेषज्ञ स्पिनर हो सकते हैं. तेज गेंदबाजी विभाग का नेतृत्व एक जसप्रीत बुमराह कर सकते हैं, जबकि युवा अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा अन्य विकल्प हो सकते हैं. इसके अलावा, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या रिंकू सिंह और यशस्वी जयसवाल, जो वर्तमान में टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, उन्हें चुना जाता है या नहीं. बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनलिस्टों के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी.

