कभी हमारे पैर पर गिरे हुए थे... तेज प्रताप का बीजेपी में वापस लौटे पवन सिंह पर बड़ा हमला

तेज प्रताप यादव ने बीजेपी में लौटे पवन सिंह पर जोरदार हमला किया है. उन्‍होंने कहा कि पवन सिंह कलाकार हैं, उन्‍हें कलाकारी करनी चाहिए, कहां राजनीति कर रहे हैं. तेज प्रताप ने कहा कि पवन सिंह हमेशा किसी न किसी सहारे रहते हैं. कभी वह लखनऊ में हमारे पैरों में गिरे रहते थे. अब किसी और के पैरों में गिरे हुए हैं. पवन सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए. वह एक कलाकार हैं, वह कलाकारी करते हुए ही अच्‍छे लगते हैं.

लोकप्रिय भोजपुरी गायक को भाजपा ने पहली बार 2024 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से मैदान में उतारा था. हालांकि बाद में पार्टी ने उन पर यह आरोप लगने के बाद उन्हें चुनाव मैदान से हटने के लिए दबाव डाला कि उनके संगीत वीडियो और गीतों में बंगाली महिलाओं को अभद्र तरीके से दिखाया गया है. पार्टी द्वारा उन्हें बिहार से टिकट देने से मना करने के बाद, राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा. उच्च जातियों का एक वर्ग, खासकर राजपूत, उनके समर्थन में एकजुट हो गया, जिससे क्षेत्र के कुशवाह समुदाय में नाराजगी फैल गई और भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ा.