गुरु-शिष्य के रिश्ते पर कलंक! नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार

पीड़ित छात्रा ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई. इसके बाद, छात्रा ने अपने माता-पिता के साथ मलकापूर शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है

बुलढाणा:

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के नांदुरा तालुका से गुरु-शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम की नोट्स देने और प्रैक्टिकल के अंक बढ़ाने का झांसा देकर एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को मलकापूर बुलाया और उससे यौन उत्पीड़न किया.

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने यह जानकारी किसी को बताने पर छात्रा को धमकी दी कि वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा और उसके माता-पिता को जान से मार देगा. पीड़ित छात्रा ने अपनी एक सहेली की मदद से वीडियो कॉल करके इस अत्याचार का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लिया था. शिक्षक द्वारा लगातार शारीरिक संबंध बनाने की मांग किए जाने से परेशान होकर, पीड़ित छात्रा ने पूरी घटना अपने माता-पिता को बताई. इसके बाद, छात्रा ने अपने माता-पिता के साथ मलकापूर शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

 पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न और पॉक्सो (POCSO) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में शिक्षक की मदद करने वाली एक नाबालिग लड़की को भी आरोपी बनाया गया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.

