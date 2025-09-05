मुंह काला कर देंगे... महाराष्ट्र में फिर दिखी MNS की गुंडागर्दी! अधिकारी को धमकाया

महाराष्ट्र के बुलढाणा में MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी एक बार फिर देखने को मिली है. जिला श्रम कार्यालय पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. मामला मजदूरों से जुड़ा है. एमएनएस का कहना है कि उनको बार-बार शिकायतें मिल रही थीं कि असली मजदूरों को परेशान किया जा रहा है. बिचौलिए अपनी मनमानी कर रहे हैं. इस बात को लेकर MNS नेता काफी गुस्से में दिखाई दिए. एमएनएस नेता अमोल रिंधे जिला श्रम कार्यालय पहुंचे और वहां के अधिकारियों से सीधे तौर पर उनकी भिड़ंत हो गई.इतना ही नहीं उन्होंने मुंह काला करने की धमकी भी दी.

MNS नेता की धमकी का वीडियो वायरल

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह का उत्पीड़न जारी रहा और आगे भी मजदूरों को अगर परेशान किया गया तो पार्टी एक ज़ोरदार आंदोलन शुरू करेगी. इतना ही नहीं उन्होंने मजदूरों को परेशान करने वालों के मुंह पर कालिख पोतने की भी धमकी दी.

अमोल रिंधे ने दी आंदोलन की धमकी

एमएनएस नेता अमोल रिंधे की धमकी के बाद दफ्तर में तनाव पैदा हो गया. उनका अधिकारियों के साथ बहस का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें वह काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और जिला श्रम कार्यालय में अधिकारियों को जमकर धमका रहे हैं. वहां मौजूद अधिकारी भी उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं. अमोल रिंधे ने मराठी भाषा में अधिकारियों को समझाया कि मजदूरों को अब अगर फिर से परेशान किया गया तो MNS चुप नहीं बैठेगी. वह इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी.

MNS कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली है. इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसा देखा जा चुका है. पिछले दिनों हिंदी और मराठी भाषा को लेकर भी उनके यूपी-बिहार के लोगों को धमकाने के कई वीडियो सामने आए थे.

