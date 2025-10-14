दिल्ली: यूनिवर्सिटी में छात्रा के यौन शोषण के आरोप के बाद छात्रों का हंगामा, पुलिस जांच में जुटी

दिल्‍ली में महिलाओं और छात्राओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. अब दिल्‍ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से ऐसा ही मामला सामने आया है. दिल्‍ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है. इसे लेकर के यूनिवर्सिटी के छात्र आक्रोशित हो गए और उन्‍होंने जमकर हंगामा किया है.

दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल छात्रा का बयान दर्ज नहीं हुआ है. छात्रा का बयान दर्ज होने के बाद दिल्‍ली पुलिस इस मामले में केस दर्ज करेगी.

छात्रा के साथ रेप की कोशिश: सूत्र

उन्‍होंने बताया कि पुलिस को ऐसी जानकारी मिली है कि किसी ने छात्रा के साथ रेप करने की कोशिश की. हालांकि लड़की का बयान दर्ज होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

दिल्‍ली पुलिस पीड़ित की मेडिकल जांच भी करवा रही है.