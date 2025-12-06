​दिल्ली के अमन विहार इलाके में एक सरकारी स्कूल के अंदर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. एक 11 साल के मासूम छात्र को उसी के सीनियर छात्र ने कथित तौर पर दो महीने तक लगातार यौन शोषण का शिकार बनाया. आरोपी ने न सिर्फ इस घिनौने काम का वीडियो बनाया, बल्कि उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया. ​मामला तब सामने आया जब स्कूल के प्रिंसिपल 11 साल के पीड़ित और उसके माता-पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे. प्रिंसिपल ने शिकायत में बताया कि पीड़ित का 15 साल के एक अन्य छात्र ने कथित तौर पर यौन शोषण किया और ​चाकू की धमकी देकर चुप कराया.

​पीड़ित का बयान उसके माता-पिता की मौजूदगी में दर्ज किया गया. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि आरोपी और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर पिछले करीब दो महीने से उसे लगातार शिकार बनाया.

चाकू दिखाकर दी धमकी

​पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उसे चाकू दिखाकर धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा. इसी डर से वह इतने दिन तक चुप रहा.

इस तरह खुला मामला

​इस जघन्य अपराध का खुलासा तब हुआ, जब आरोपी ने यह वीडियो फुटेज गलती से स्कूल के एक शिक्षक को दिखा दिया. शिक्षक ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रिंसिपल को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

इन धाराओं में मामला दर्ज

​पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2), POCSO एक्ट की धारा 6, और IT एक्ट की धारा 67B जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने की कोशिश जारी है.

​इस मामले ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और छात्रों के बीच बढ़ते अपराध पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.