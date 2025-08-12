विज्ञापन
भगवान राम पर तमिल गीतकार की टिप्पणी से बवाल, बीजेपी ने ‘मूर्ख’ तो VHP ने बता दिया ‘जोकर’

तमिल गीतकार वैरामुतु ने यह टिप्पणी हाल में चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में बाली वध के संदर्भ में की थी. कार्यक्रम में वैरामुतु को तमिल कवि कंबन के नाम पर एक पुरस्कार प्रदान किया गया था.

भगवान राम पर तमिल गीतकार की टिप्पणी से बवाल, बीजेपी ने ‘मूर्ख’ तो VHP ने बता दिया ‘जोकर’
  • तमिल गीतकार वैरामुतु ने बाली वध के संदर्भ में भगवान राम पर टिप्पणी की, जिस पर विवाद हो गया.
  • तमिलनाडु बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे वैरामुतु को मूर्ख कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है.
  • विहिप (उत्तर तमिलनाडु) के अध्यक्ष ने कहा कि वैरामुतु अपनी कमी छिपाने के लिए देवताओं का मजाक उड़ाते हैं.
तमिल गीतकार वैरामुतु की भगवान राम के बारे में की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने वैरामुतु की निंदा करते हुए उन्हें ‘मूर्ख' करार दिया है, वहीं विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने उन्हें ‘जोकर' कहकर अभद्र टिप्पणी की निंदा की है. वैरामुतु ने कथित तौर पर कहा था कि भगवान राम सीता से अलग होने के बाद अपना दिमाग खो बैठे थे.

वैरामुतु ने यह टिप्पणी हाल में चेन्नई शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में बाली वध के संदर्भ में की थी. कार्यक्रम में वैरामुतु को तमिल कवि कंबन के नाम पर एक पुरस्कार प्रदान किया गया था. 

टिप्पणी पर विवाद खड़ा होने के बीच वैरामुतु ने अपने सोशल मीडिया पेज पर सफाई देते हुए कहा है कि न तो वाल्मीकि ने भगवान राम को माफ किया और न ही बाली ने. उनकी यह टिप्पणी सुग्रीव और उनके भाई व किष्किंधा नरेश बाली के बीच युद्ध के दौरान भगवान राम द्वारा पीछे से वार कर बाली का वध किए जाने के संदर्भ में की गई.

इस बारे में वैरामुतु ने कहा कि उन्होंने टिप्पणी की थी कि न तो वाल्मीकि और न ही बाली ने इस घटना के लिए भगवान राम को माफ किया और न ही दुनिया ऐसा करने के लिए तैयार थी. उन्होंने कहा कि लेकिन कंबन ने राम को दोष से बचाया.

वैरामुतु ने कंबन द्वारा रचित ‘कंब रामायणम्' से एक पंक्ति का भी उल्लेख किया, जिसका अर्थ है- ‘पत्नी सीता से अलग होने के बाद राम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे' और ‘ऐसी स्थिति में किया गया कार्य अपराध नहीं बनता.' उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर कहा, ‘‘मैंने कहा कि कंबन द्वारा क्षमा किए जाने के कारण राम मनुष्य बन गए और कंबन भगवान बन गए.''

वैरामुतु की टिप्पणी पर तमिलनाडु बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और गीतकार को ‘मूर्ख' करार दिया. तिरुपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे वैरामुतु को मूर्ख कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि वह मूर्ख हैं... भगवान राम ने बाली को इसलिए मारा था क्योंकि उसने अपने ही भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बताने का घिनौना पाप किया था. पीछे से, आगे से या बगल से उसकी जान लेने में कुछ भी गलत नहीं था.

उन्होंने आगे कहा कि जो कोई भी इस मुद्दे पर वैरामुतु की बात को मानता है, उनका समर्थन करता है, वह पागल है. हिंदू भावनाओं और आस्था का अपमान करना द्रविड़ मॉडल की परंपरा रही है.

विश्व हिंदू परिषद ने भी वैरामुतु पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘जोकर' बता दिया. विहिप (उत्तर तमिलनाडु) के अध्यक्ष डॉ. अंडाल पी चोकलिंगम ने आरोप लगाया कि वैरामुतु अपनी काव्य प्रतिभा की कमी को छिपाने के लिए हिंदू देवताओं और धर्म का मजाक उड़ाते हैं.

चोकलिंगम ने कहा कि विहिप बुधवार को वैरामुतु के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही है. जब तक उन्हें (वैरामुतु को) गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे.

बता दें कि इससे पहले 2018 में भी वैरामुतु ने वैष्णव संत अंडाल के बारे में टिप्पणी की थी, जिस पर काफी विवाद खड़ा हो गया था. बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी.

