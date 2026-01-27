तमिलनाडु के पेराम्बलुर जिले के थिरुमनथुराई के पास एक आदतन अपराधी ने कथित तौर पर एक पुलिस उपनिरीक्षक पर हमला कर दिया और हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कोट्टू राजा उर्फ ​​अझगुराजा के रूप में हुई है, जो हाल ही में एक अन्य कुख्यात अपराधी वेल्लाई काली पर हुए हमले का मुख्य संदिग्ध था.

पुलिस के अनुसार, 24 जनवरी को अदालत में पेशी के बाद वेल्लाई काली को चेन्नई की पुझल केंद्रीय जेल वापस ले जा रहे वाहन पर अझगुराजा सहित 10 से अधिक लोगों के एक गिरोह ने देसी बम फेंके थे. इस घटना के बाद, पेराम्बलुर जिला पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए पांच विशेष टीम गठित की थीं.

हथियारों की बरामदगी के लिए ले गई थी पुलिस

अझगुराजा को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान उसने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों और विस्फोटकों को जंगल में छिपाने की बात कथित तौर पर कबूल की.

इसके बाद मंगलवार सुबह पुलिस की एक टीम उसे उस स्थान पर ले गई ताकि छिपा हुआ माल बरामद किया जा सके.

देसी बम फेंककर भागने की कोशिश में लगी गोली

वहां पहुंचते ही अझगुराजा ने कथित तौर पर पुलिस वाहन पर एक देसी बम फेंका और भागने की कोशिश में एक छिपाए हुए धारदार हथियार से उपनिरीक्षक पर हमला किया. मंगलामेडु पुलिस इंस्पेक्टर ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपी के सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हमले में घायल हुए उपनिरीक्षक को इलाज के लिए पेराम्बलुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच जारी है.