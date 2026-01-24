16 प्रेशर IED और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद; बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई

Naxal Operation Bijapur: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में जिला बीजापुर (Bijapur) के मद्देड़ थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की. बंदेपारा–नीलमड़गु जंगल क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 16 प्रेशर IED और भारी मात्रा में माओवादी विस्फोटक सामग्री बरामद की है. सभी बरामद IED को मौके पर ही बीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया. अधिकारियों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में बरामद विस्फोटक इस बात का संकेत है कि माओवादी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे. सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई से संभावित खतरे को टाल दिया गया.

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार 24 जनवरी को डीआरजी बीजापुर, थाना मद्देड़ और केरिपु 22वीं बटालियन की संयुक्त टीम जंगल क्षेत्र में नियमित सर्च ऑपरेशन पर निकली थी. बंदेपारा–नीलमड़गु पगडंडी मार्ग पर बलों ने संदिग्ध गतिविधियों के बाद क्षेत्र की गहन तलाशी ली. इसी दौरान माओवादियों द्वारा बीयर की बोतलों में लगाकर छिपाए गए 16 प्रेशर IED मिले, जिन्हें यदि समय पर न खोजा जाता तो बड़ी घटना हो सकती थी.

सर्चिंग अभियान के अगले चरण में बलों ने जंगल की जमीन में खोदकर छिपाए गए स्टील कंटेनर और प्लास्टिक बाल्टी भी बरामद कीं, जिनमें भारी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी सामग्री छुपाई गई थी.

बरामद सामान

जिलेटिन स्टिक – 784 नग (करीब 100 किलोग्राम)

कार्डेक्स वायर – 3 बंडल

काली वर्दी का कपड़ा – लगभग 350 मीटर

गन पाउडर – 1 किलोग्राम

वॉकी-टॉकी चार्जर – 4 नग, बैटरी – 4 नग, मोबाइल चार्जर – 2 नग

माओवादी साहित्य, वर्दी, पिट्ठू बैग और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माओवादी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे. सुरक्षा बलों का कहना है कि जंगल क्षेत्रों में माओवादियों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर है और उन्हें किसी भी तरह की हिंसक वारदात को अंजाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा.

