तमिलनाडु विधानसभा सचिवालय ने सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के विधायक वीएस बाबू के निधन के बाद चेन्नई की कोलाथुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. बाबू का निधन 19 नवंबर को हुआ था.

कोलाथुर सीट रिक्त होने के साथ ही 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में रिक्त सीटों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. अब विधानसभा में 228 सदस्य रह गए हैं. वीएस बाबू के निधन से सदन में टीवीके की सदस्य संख्या भी 109 से घटकर 108 हो गई है. पार्टी को हाल ही में दो पूर्व एआईएडीएमके विधायकों के टीवीके टिकट पर चुनाव जीतने के बाद 109 सीटें मिली थीं.

कोलाथुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है. हालांकि, विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना में चुनाव की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है.

70 दिन तक चला इलाज, 19 नवंबर को निधन

वीएस बाबू को 9 सितंबर को रात में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद चेन्नई के अमिंजिकारई इलाके में नेल्सन मणिकम रोड स्थित एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था. करीब 70 दिनों तक लगातार इलाज के बाद 19 नवंबर को दोपहर 2.24 बजे उनका निधन हो गया.

मुख्यमंत्री विजय ने बाबू को व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि दी थी. अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने विधायक के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर उठाने में भी मदद की. बाबू का अंतिम संस्कार चेन्नई के थिरु वी का नगर श्मशान घाट में किया गया.

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टीवीके की संख्या फिर 108 पर

कोलाथुर सीट रिक्त होने से विधानसभा में टीवीके की संख्या फिर उस 108 पर पहुंच गई है, जो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में हासिल की थी. चुनाव के बाद से सदन में पार्टी की संख्या तीन बार बदली है. पहली बार विजय के दो सीटों में से एक छोड़ने के बाद, दूसरी बार मदुरंतकम और धरापुरम सीटों पर जीत के बाद और अब बाबू के निधन के बाद.

विजय ने विधानसभा चुनाव में चेन्नई की पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट, दोनों सीटों से जीत हासिल की थी. उन्होंने पेरंबूर सीट बरकरार रखते हुए तिरुचिरापल्ली ईस्ट से इस्तीफा दे दिया था, जिससे सदन में टीवीके की संख्या घटकर 107 हो गई थी.

इसके बाद पार्टी ने मदुरंतकम से मरागाथम कुमारवेल और धरापुरम से सत्यभामा के चुनाव जीतने के साथ दो सीटें हासिल कीं. दोनों पूर्व में एआईएडीएमके छोड़कर टीवीके में शामिल हुई थीं. उनकी जीत से पार्टी की संख्या बढ़कर 109 हो गई थी, जो उसके मूल चुनावी आंकड़े से एक अधिक थी.

कौन सी 6 सीटें हैं खाली?

तमिलनाडु विधानसभा में अब जिन छह सीटों पर प्रतिनिधित्व नहीं है, उनमें चार सीटें एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई हैं. इनमें अंबासमुद्रम, पेरुंदुरई, विरालिमलाई और करूर शामिल हैं. बाकी दो सीटें टीवीके ने विधानसभा चुनाव में जीती थीं.

विजय के पेरंबूर सीट बरकरार रखने के फैसले के बाद तिरुचिरापल्ली ईस्ट सीट रिक्त हुई थी, जबकि कोलाथुर सीट विधायक वीएस बाबू के निधन के बाद रिक्त हुई है.