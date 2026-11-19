तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के विधायक वीएस बाबू का गुरुवार को निधन हो गया. वे दो महीने से अधिक समय से अस्पताल में इलाज करा रहे थे. वीएस बाबू को 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया था. अस्पताल प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर बताया कि कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) के कारण दोपहर 2:24 बजे बाबू का निधन हो गया. सितंबर में अस्पताल में भर्ती होने के बाद से वे लगभग 70 दिनों तक गहन चिकित्सा (आईसीयू) में थे.

9 सितंबर को अचानक सांस लेने में तकलीफ और गंभीर श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण बाबू को एमजीएम हेल्थकेयर के इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में भर्ती कराया गया था. 22 सितंबर तक अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिनों में बताया गया था कि उनकी स्थिति स्थिर है और उनमें सुधार के संकेत दिख रहे हैं.

हालांकि, इसके बाद कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी सेहत को लेकर तरह-तरह की अटकलें और चिंताएं पैदा हो गईं. इस महीने की शुरुआत में, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री अरुण राज ने पत्रकारों को बताया था कि विधायक अभी भी आईसीयू में हैं. बाबू की सेहत के बारे में आधिकारिक जानकारी न मिलने के कारण, मद्रास उच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं भी दायर की गई थीं, जिनमें उनकी मेडिकल स्थिति के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

गुरुवार दोपहर को अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे वहां तनाव का माहौल बन गया. इस बीच, विधायक की बिगड़ती सेहत को लेकर अटकलें और तेज हो गईं. अस्पताल द्वारा आधिकारिक तौर पर उनके निधन की घोषणा करने से पहले ही ऐसी खबरें आ गईं कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय अस्पताल पहुंच रहे हैं. मंत्री आधव अर्जुन पहले ही अस्पताल पहुंच चुके थे.

2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान बाबू ने तब सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था, जब उन्होंने कोलाथुर में स्टालिन को 8,795 वोटों के अंतर से हराया. इस जीत के साथ ही उन्होंने उस निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के चुनावी दबदबे को खत्म कर दिया था. उनकी यह जीत विधानसभा चुनावों के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक थी और यह विजय के नेतृत्व वाली टीवीके के लिए एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी. बाबू की मौत, तमिलनाडु विधानसभा के लिए उनके चुने जाने के कुछ ही महीनों बाद हुई है, जो सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है.

विधायक के निधन के कारण कोलाथुर में उपचुनाव कराना जरूरी हो जाएगा. यह उपचुनाव कानूनी जरूरतों और चुनाव आयोग द्वारा घोषित किए जाने वाले कार्यक्रम के अनुसार होगा. विधानसभा चुनावों के दौरान काफी राजनीतिक ध्यान खींचने वाला यह निर्वाचन क्षेत्र, अब एक बार फिर तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में आने की उम्मीद है.

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