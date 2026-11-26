प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु स्थित ओजोन ग्रुप से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में बड़ा कदम उठाया है. एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत करीब 702.70 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है. जब्त संपत्तियों में फ्लैट और जमीन जैसी संपत्तियां शामिल हैं. ईडी के अनुसार यह कार्रवाई ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी अन्य कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है.

कई एफआईआर के आधार पर शुरू हुई जांच

ईडी ने यह जांच कर्नाटक पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. इनमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद सीबीआई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज मामले भी शामिल हैं. इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि बिल्डर ने आवासीय परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं कीं, खरीदारों को बुक किए गए फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया और जमा की गई रकम भी वापस नहीं की.

आकर्षक योजनाओं के जरिए जुटाए गए ग्राहक

जांच में सामने आया कि ओजोन ग्रुप की कंपनियों ने 'सबवेंशन', 'बायबैक' और 'जीरो डाउन पेमेंट' जैसी योजनाओं का प्रचार कर लोगों को फ्लैट बुक करने के लिए प्रेरित किया. खरीदारों को यह भरोसा भी दिया गया कि प्रोजेक्ट पूरा होने और कब्जा मिलने तक प्री-ईएमआई या ईएमआई की जिम्मेदारी बिल्डर उठाएगा. इन वादों पर भरोसा कर बड़ी संख्या में लोगों ने निवेश किया और बैंक लोन भी लिए.

1305 करोड़ लेने के बाद भी नहीं मिले फ्लैट

ईडी की जांच के अनुसार ओजोन ग्रुप की कई कंपनियों और समूह के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर वासुदेवन एस. ने मिलकर खरीदारों से लगभग 1305.11 करोड़ रुपये जुटाए. आरोप है कि इतनी बड़ी राशि लेने के बावजूद संबंधित खरीदारों को फ्लैट या यूनिट्स नहीं सौंपी गईं. जांच में यह भी सामने आया कि परियोजनाओं के निर्माण के लिए जुटाई गई रकम को अन्य कंपनियों और वित्तीय लेन-देन के जरिए दूसरी जगह भेज दिया गया.

परियोजनाएं अधूरी रहीं, पैसा दूसरी जगह खर्च हुआ

जांच एजेंसी के मुताबिक खरीदारों से जुटाए गए धन का इस्तेमाल प्रोजेक्ट पूरा करने के बजाय कर्ज चुकाने, रीफाइनेंसिंग, ब्याज भुगतान, निवेशकों का पैसा लौटाने, कॉरपोरेट खर्चों और अन्य देनदारियों को निपटाने में किया गया. इस कारण कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं और हजारों खरीदार अपने घरों का इंतजार करते रहे.

पहले भी हो चुकी है संपत्तियों की जब्ती

ईडी इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है. उस समय 423.37 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई थीं. अब नई कार्रवाई के बाद जब्त संपत्तियों का कुल दायरा और बढ़ गया है. फिलहाल ईडी पूरे मामले की जांच जारी रखे हुए है और धन के प्रवाह तथा कथित अनियमितताओं से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

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