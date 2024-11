मुद्दा बाइक की पार्किंग का था: शुभेंदु अधिकारी के काली पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान अशांति फैलने के आरोप पर पुलिस

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर करते हुए काली पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान राजाबा जार इलाके में अशांति फैलने का आरोप लगाया है. शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए पुलिस पर नींद में रहने का आरोप लगाया, साथ ही बंगाल में कट्टरपंथियों के हमले का सामना कर रहे लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की. पुलिस ने अब इस घटना पर बयान जारी किया है.

Appeasement politics at its height.

Maa Kali's immersion procession attacked at Rajabazar; Kolkata.

Narkeldanga Police failed to act and protect the devotees. @CPKolkata if you are yet not waking up from your deep slumber then request for the deployment of CAPF immediately in… pic.twitter.com/ozloVligwJ