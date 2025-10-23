विज्ञापन
अगर CBI सच दिखाना चाहती तो... सुशांत केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज करेगा परिवार

सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने CBI की क्लोज़र रिपोर्ट को “ऊपरी और अधूरी” बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. परिवार का कहना है कि जांच एजेंसी ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया है. CBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुशांत ने खुदकुशी की थी और रिया चक्रवर्ती या किसी और आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि रिया ने सुशांत के पैसे या सामान में कोई गड़बड़ी नहीं की थी और सुशांत खुद उन्हें “परिवार” कहते थे.

सुशांत के परिवार के वकील वरुण सिंह का कहना है कि CBI की रिपोर्ट अधूरी है. उन्होंने कहा कि अगर CBI सच दिखाना चाहती तो उसे चैट, गवाहों के बयान, बैंक रिकॉर्ड और मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में जमा करनी चाहिए थी. यह जांच बस दिखावे की है. हम इसके खिलाफ कोर्ट में विरोध याचिका दाखिल करेंगे.

परिवार का आरोप है कि रिपोर्ट में कई खामियां हैं. वकील वरुण सिंह ने कहा कि एजेंसी ने बैंक स्टेटमेंट जैसे अहम सबूत पेश नहीं किए, सिर्फ यह कह देना कि पैसे नहीं निकाले गए, काफी नहीं है. CBI ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 8 जून 2020 को रिया और उसका भाई शोविक सुशांत का घर छोड़कर चले गए थे और 14 जून को सुशांत की मौत तक उनका कोई संपर्क नहीं था. रिपोर्ट के मुताबिक, सुशांत के खर्चे उनके अपने निर्देश पर हुए थे, इसलिए इसे धोखाधड़ी नहीं माना जा सकता.
 

