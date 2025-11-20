विज्ञापन

Dhoom में Hrithik के पीछे डांस कर रहा लड़का 27 में बना सुपरस्टार, टीवी एक्ट्रेस से हुई मोहब्बत, 34 में हुई मौत...पहचाना क्या?

धूम 2 के गाने में ऋतिक रोशन के पीछे नाचने वाला यह एक्टर बॉलीवुड में बन गया था बड़ा नाम. जब यह लड़का स्टार बना तो इसका स्टारडम ऋतिक से भी ऊपर चला गया. क्या आप इन्हें पहचान पाए?

Hrithik Roshan Dhoom Background Dancer: ऋतिक के पीछे डांस कर रहा लड़का बना सुपरस्टार
बॉलीवुड को वो सितारा आज हमारे बीच नहीं है, जिसने कम समय में ही फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमा लिया था. इस एक्टर के पास हैंडसम पर्सनालिटी के साथ-साथ एक्टिंग और डांस के टैलेंट की भी कमी नहीं थी. इस उभरते सितारे ने फिल्मों में आने से पहले थिएटर में अपने अभिनय को तराशा था. फिर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया था. इस एक्टर ने साल 2006 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म धूम 2 के टाइटल सॉन्ग में ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के ठीक पीछे डांस किया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऋतिक के पीछे डांस करने वाला यह एक्टर बॉलीवुड में स्टार बन जाएगा. आज यह स्टार हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी वो तस्वीर फिर वायरल हो रही है, जिसमें यह ऋतिक के पीछे डांस कर रहा है. आइए जानते हैं कौन था ये स्टार.

ये स्टार कोई और नहीं दिवंगत बॉलीवुड एक्टर Sushant Singh Rajput हैं. सुशांत 14 जून 2020 को अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. उनकी मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिला डाला था. आज भी इस केस में न्याय के लिए उनका परिवार लड़ रहा है. सुशांत ने बॉलीवुड में अपने अभिनय के दम पर बहुत जल्दी नाम कमा लिया था. सुशांत ने फिल्मों में आने से पहले थिएटर भी किया था. इतना ही नहीं खुद को एक अच्छा डांसर बनाने के लिए उन्होंने फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया था. जानकर हैरानी होगी कि ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय स्टारर एक्शन फिल्म 'धूम 2' में सुशांत सिंह राजपूत भी थे.

जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म 'धूम 2' के टाइटल सॉन्ग में ऋतिक रोशन के पीछे डांस करते देखा गया था. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बार-बार वायरल हो रही है. इस वायरल तस्वीर में सुशांत को ऋतिक रोशन के ठीक पीछे डांस करते हुए देखा जा रहा है. गाने को सुशांत के फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कईयों ने तो कमेंट में लिखा है कि वे सिर्फ सुशांत के लिए इस गाने को दोबारा देखने आए हैं. आपको बता दें कि टीवी की दुनिया से फिल्मों में आये सुशांत को फिल्म 'काई पो चे' से पहचान मिली थी. उस समय उनकी उम्र महज 27 साल थी. इसके बाद फिल्म छिछोरे से उन्हें सुपरस्टार का तमगा भी हासिल हो गया था. लेकिन दुख की बात ये रही कि 2020 में महज 34 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई.

