सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने अंकिता लोखंडे के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, कहा– मेरा सारा प्यार तुम्हारे लिए

अंकिता लोखंडे ने 19 दिसंबर को अपना जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्हें कई सेलेब्स और दोस्तों की तरफ से शुभकामनाएं मिलीं, लेकिन दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की ओर से आया मैसेज खास चर्चा में रहा.

श्वेता सिंह कीर्ति ने अंकिता को किया बर्थडे विश
नई दिल्ली:

टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने 19 दिसंबर को अपना जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उन्हें कई सेलेब्स और दोस्तों की तरफ से शुभकामनाएं मिलीं, लेकिन दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की ओर से आया मैसेज खास चर्चा में रहा. श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर अंकिता लोखंडे के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने लिखा, “हैप्पी बर्थडे अंकिता. उम्मीद है तुम हमेशा खुश और स्वस्थ रहो. ऑल माय लव.” श्वेता के इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और इसे भावनात्मक भी बता रहे हैं.

गौरतलब है कि अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत एक समय पर लंबे रिश्ते में थे. दोनों की पहली मुलाकात टीवी के सुपरहिट शो पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी, जहां उन्होंने अर्चना और मानव का किरदार निभाया था. दोनों करीब 7 साल तक एक-दूसरे के साथ रहे, लेकिन साल 2017 में उनका ब्रेकअप हो गया, जिससे फैंस को बड़ा झटका लगा था.

ब्रेकअप के कुछ साल बाद अंकिता ने बिजनेसमैन विक्की जैन को डेट करना शुरू किया और दिसंबर 2021 में दोनों ने शादी कर ली. इस साल अंकिता ने अपना जन्मदिन बड़े ही शानदार अंदाज में मनाया, जिसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई करीबी दोस्त शामिल हुए. सोशल मीडिया पर पार्टी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें अंकिता हर गेस्ट से प्यार से मिलती नजर आ रही हैं और जमकर डांस भी कर रही हैं. 20 दिसंबर को अंकिता ने एक लंबा पोस्ट शेयर कर अपने दोस्तों और करीबियों का शुक्रिया अदा किया.

उन्होंने लिखा कि दोस्ती और रिश्ते जिंदगी की दो अलग-अलग लेकिन बेहद खूबसूरत नेमतें हैं. सच्चे दोस्त वही होते हैं जो खुशी में साथ खड़े हों और दुख के समय चुपचाप आपके पास बैठ सकें. अंकिता ने मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी “चुनी हुई फैमिली” मिलने पर आभार जताया. अंकिता ने खास तौर पर अपने दोस्तों को धन्यवाद कहा, जिन्होंने पति विक्की जैन की गैरमौजूदगी में भी उनका जन्मदिन बेहद खास बना दिया. उन्होंने लिखा कि दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि दोस्त भी परिवार बन सकते हैं. पोस्ट के आखिर में अंकिता ने 2025 को शुक्रगुजार दिल के साथ अलविदा कहा और 2026 के लिए नई उम्मीदों, नई शुरुआत और नई कहानी की बात की.
 

