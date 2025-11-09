विज्ञापन

हूबहू वही चेहरा, वही आंखें, वही स्माइल...सुशांत सिंह राजपूत के हमशक्ल को देख हैरान रह गए फैंस, बोले- इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा

सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन शो ‘पवित्र रिश्ता’ से की थी, जो जबरदस्त हिट रहा. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और ‘काई पो छे’, ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’, ‘छिछोरे’ जैसी शानदार फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता.

सुशांत के हमशक्ल को देख हैरान फैन्स
नई दिल्ली:

सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी चमकती आंखें और उनकी जीवंत शख्सियत फैंस के दिलों में आज भी जिंदा है. उनकी फिल्में देखकर या पुराने इंटरव्यू सुनकर लोग आज भी भावुक हो जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सुशांत के हमशक्ल दिखने वाले शख्स को देखकर फैंस स्तब्ध रह गए. इस युवक की शक्ल-सूरत, हाव-भाव और हेयर स्टाइल सुशांत से इतनी मिलती-जुलती है कि इसे देखकर लोग कह रहे हैं- “ये तो कुदरत का असली कमाल है!”

सुशांत के हमशक्ल का वीडियो हुआ वायरल

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक नजर आ रहा है. उसका चेहरा, स्माइल और स्टाइल सुशांत सिंह राजपूत से बिल्कुल हूबहू मैच करता है. इस शख्स का नाम अयान है, जो सोशल मीडिया पर अपने वीडियो शेयर करता रहता है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर ढाई लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. लोग उसे प्यार से सुशांत की ‘कार्बन कॉपी' बुला रहे हैं. वीडियो में अयान की हर हरकत सुशांत की याद दिलाती है, जिससे फैंस की आंखें नम हो जा रही हैं.

फैंस के इमोशनल कमेंट्स

वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, “सुशांत, प्लीज कम बैक!” दूसरे ने कहा, “इस लड़के को सुशांत की मां से मिलवाओ, उन्हें भगवान पर दोबारा विश्वास हो जाएगा.” एक और यूजर ने कमेंट किया, “आज पता चला कि दुनिया में डुप्लीकेट भी होते हैं, बिल्कुल सुशांत सर जैसे!” कई लोग तो अयान को सीधे ‘सुशांत सर' कहकर पुकार रहे हैं. ये रिएक्शन देखकर साफ पता चलता है कि सुशांत की कमी आज भी फैंस को खलती है.

सुशांत का यादगार सफर

सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो ‘पवित्र रिश्ता' से की थी, जो सुपरहिट रहा. इसके बाद बॉलीवुड में एंट्री करते हुए उन्होंने ‘काई पो छे', ‘एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' और ‘छिछोरे' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. उनकी एक्टिंग और चार्म ने लाखों दिल जीते. लेकिन 14 जून 2020 को उनकी अचानक मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया. आज भी उनकी यादें फैंस के लिए ताजा हैं और अयान जैसे हमशक्ल को देखकर वो यादें और ज्यादा जिंदा हो उठी हैं. सुशांत हमेशा फैंस के दिलों में रहेंगे. अयान का ये वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि कुछ लोग जाते हैं, लेकिन उनकी छाप कभी मिटती नहीं!

पूरी स्टोरी पढ़ें

