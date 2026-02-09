विज्ञापन
हादसे के बाद भी सूरजकुंड मेले में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़, रविवार को 2.25 लाख लोग पहुंचे

झूला हादसे और इंस्पेक्टर की मौत के एक दिन बाद भी सूरजकुंड मेले में रविवार को रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी और 2.25 लाख से अधिक लोग पहुंचे. घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है.

  • सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेले में रविवार को भारी भीड़ उमड़ी, दोपहर 2 बजे तक 2,25,000 से अधिक आगंतुक पहुंचे
  • झूला हादसे में इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हुई, हादसे के बाद स्विंग एरिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया
  • पिछले साल 38वें संस्करण में कुल 15 लाख पर्यटक आए थे, इस बार 9 दिनों में 7.28 लाख लोग अब तक आ चुके हैं
नई दिल्ली:

सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेला रविवार को भारी भीड़ के साथ जारी रहा, जबकि एक दिन पहले हुए झूला हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी. मेले में इतनी भीड़ उमड़ी कि लोगों के लिए खड़े होने तक की जगह कम पड़ गई. अधिकारियों के अनुसार शनिवार को जहां लगभग 50,000 लोग आए थे, वहीं रविवार को दोपहर 2 बजे तक 2,25,000 से अधिक आगंतुक दर्ज किए जा चुके थे. भीड़ को देखते हुए मेले में अतिरिक्त गेट खोले गए.

पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने बताया कि 38वें संस्करण में कुल 15 लाख पर्यटक आए थे, जबकि इस बार 9 दिनों में ही 7.28 लाख लोग मेले का हिस्सा बन चुके हैं. आने वाले वैलेंटाइन हफ्ते के कारण संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

नौवें दिन की शुरुआत में ड्यूटी के दौरान हादसे में मारे गए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई. अधिकारियों के अनुसार, दोपहर 3 बजे के बाद स्टेज एरिया पूरी तरह भर गया और दर्शक आखिरी पंक्ति तक खड़े दिखाई दिए. झूला हादसे के बाद एहतियात के तौर पर स्विंग एरिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. बाकी सभी सांस्कृतिक, क्राफ्ट, फूड और मनोरंजन गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं.

शनिवार को हुआ था हादसा

शनिवार शाम करीब 6 बजे झूला झुककर जमीन पर गिर गया था. उस समय झूले पर 19 लोग सवार थे. हादसे में 11 लोग घायल हुए और इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की मौत हो गई. इससे पहले मेले में एक गेट गिरने से दो लोग घायल हुए थे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करने और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.घटना को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और हरियाणा डीजीपी के निर्देश पर फरीदाबाद डीसीपी (क्राइम) की निगरानी में एसआईटी बनाई गई है. 

पुलिस के अनुसार, हिमाचल फन केयर कंपनी के मालिक मोहम्मद शाकिर, जो झूला लगाने के लिए जिम्मेदार थे, के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. शाकिर और नितेश नामक एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट्स मेला हर साल फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है. 39वां संस्करण 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चल रहा है और इसकी थीम विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत है.

