EXCLUSIVE: अब दादा ही नहीं रहे..सुप्रिया सुले ने भाग्य पर छोड़ा एनसीपी के विलय का फैसला

बारामती से एनसीपी (शरद) की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजित पवार के निधन के बाद दोनों एनसीपी धड़े के विलय को लेकर बड़ा बयान दिया है. सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जब दादा (अजित पवार) थे अलग बात थी. अब दादा ही नहीं रहे. सुप्रिया सुले से साथ बातचीत का पूरा अंश पढ़िए.

सवाल- क्या एनसीपी का मर्जर होने जा रहा है?

जवाब- अब दादा ही नहीं रहे. दादा थे तो अलग बात थी. जल्दी क्या है, अभी 15 दिन ही हुए हैं.

सवाल- आप जल्दी की बात करती हैं, यहां तो तीन दिन में शपथ हो गए?

जवाब- जिम्मेदारी का काम होता है.

सवाल- यदि एनसीपी का मर्जर होता तो क्या पवार साहब और आप NDA का हिस्सा होते?

जवाब- बहुत सारी बातें हो रही थीं. मगर अब सब बैक बर्नर में चला गया है.

सवाल- शरद पवार साहब राज्यसभा में फिर आएंगे?

जवाब- महाराष्ट्र में कई बार हुई है कि लोग निर्विरोध भी चुनकर आए हैं. लोगों से बात करेंगे.

सवाल- रोहित पवार दिल्ली में हैं, अजित पवार के विमान हादसे को साजिश बता रहे हैं, गृह मंत्री से भी इस बारे में मिलना चाहते हैं?

जवाब- रोहित ने कुछ फैक्ट्स सामने रखे हैं. उस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि डिटेल जांच कराई जाएगी.

सवाल- एक बार फिर जानना चाहता हूं कि मर्जर की बात खत्म हो गई है?

जवाब- देखेंगे, चर्चा हमारे और दादा के बीच हुई थी.

सवाल- बजट पर आपकी प्रतिक्रिया?

जवाब- बजट में डिवैल्यूशन की बात कही गई है. CAG की रिपोर्ट भी सेस के खिलाफ है.

सवाल- भारत-अमेरिका डील पर आपकी राय?

जवाब- देश के हित के साथ समझौता नहीं होना चाहिए. अलग-अलग रिपोर्ट हैं.

सवाल- जाते-जाते एक बार फिर बता दीजिए कि दोनों NCP का मर्जर होगा कि नहीं?

जवाब- एनसीपी मर्जर की चर्चा परिवार के साथ बैठ कर की थी. देखो साथ लड़े तो अच्छा किया. कुछ चीजें नियति पर छोड़ देते हैं.

