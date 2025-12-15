पार्लियामेंट पैनल ने सोनम वांगचुक के HIAL को बताया ‘मिसाल’, UGC से मान्यता को देनी चाहिए मान्यता

HIAL University: लद्दाख के शिक्षक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो इन दिनों जेल में बंद है. वांगचुक को 26 सितंबर को सख्त NSA के तहत हिरासत में लिया गया था. लेकिन उनके काम को हर कोई सराहता है. फिलहाल उनकी बनाई यूनिवर्सिटी को लेकर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है. दरअसल, पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि लद्दाख के शिक्षक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का बनाया हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ़ अल्टरनेटिव्स (HIAL) “बहुत अच्छा” काम कर रहा है और इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता मिलनी चाहिए.

HIAL यूनिवर्सिटी इनोवेशन सेंटर

इस हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट में पेश अपनी रिपोर्ट में, कांग्रेस MP दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली कमेटी ने UGC से HIAL को मान्यता न मिलने पर चिंता जताई है. उन्होंने पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षा मंत्रालय HIAL मॉडल की बारीकी से स्टडी करे और इस पर विचार करे कि इसे सेंटर्स ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन या दूसरे तरीकों से दूसरी जगहों पर कैसे दोहराया जा सकता है.

UGC ने अभी तक HIAL को मान्यता नहीं दी है

एजुकेशन, महिला, युवा और स्पोर्ट्स पर स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट में कहा गया है, “लद्दाख के अपने स्टडी विजिट के दौरान, कमिटी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) के एकेडमिक, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम से बहुत इम्प्रेस हुई, खासकर लोकल सोशियो-कल्चरल और इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में एक्सपीरिएंशियल एजुकेशन और लर्निंग को लागू करने में इसकी सफलता से.” “कमेटी को यह जानकर चिंता हुई कि UGC ने अभी तक HIAL को मान्यता नहीं दी है और यह मामला कई सालों से पेंडिंग है.

कमिटी ने देखा कि HIAL ने लोकल कम्युनिटी पर बहुत बड़ा असर डाला है और अपने आइस स्तूप और दूसरी कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के जरिए इंटरनेशनल नाम कमाया है,” इसमें आगे कहा गया. पैनल ने कहा कि HIAL NEP 2020 को लागू करने में बहुत अच्छा है, जिसमें इस तरह के एक्सपीरिएंशियल और प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स (IKS) के इंटीग्रेशन की जरूरत है. रिपोर्ट में कहा गया है, “कमेटी ने सिफारिश की है कि UGC को HIAL को मान्यता देने पर विचार करना चाहिए.

