स्ट्रे डॉग केस: कुत्ते सड़कों पर नहीं होते.. कपिल सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपकी जानकारी पुरानी

सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्ते मामले पर फिर से सुनवाई शुरू हुई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो आज इस मामले पर डॉग लवर और डॉग हेटर दोनों की बातें सुनेगा. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आवारा कुत्तों की सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 20 दिनों में राजस्थान में दो जजों का आवारा जानवरों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है.

SC ने कहा-कुत्ते के कारण जज हुए दुर्घटना के शिकार

शीर्ष अदालत ने कहा कि इस दुर्घटना के बाद एक जज अभी तक ठीक नहीं हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई है. यह बहुत गंभीर मामला है. SC ने कहा कि आज हम इस मामले में सबको विस्तार से सुनेंगे. ⁠कुत्ते के काटे जाने के शिकार पीड़ितों, कुत्ता प्रेमियों को और कुत्तों से नफरत वालों को. इस पर SG तुषार मेहता ने कहा, कुत्तों के लिए पेश होने वाले और इंसानों की ओर से पेश होने वाले दोनों को सुनिए.

गेटेड सोसइटी में कुत्तों के होने पर बहस

कोर्ट को बताया गया मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों ने अभी तक पिछले आदेश के अमल को लेकर जवाब दाखिल नहीं किया है. इस पर SG मेहता ने कहा कि क्या गेटेड सोसाइटी में कुत्ते होने चाहिए, इसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि RWA वोट के आधार पर फैसला करे? क्योंकि सभी जानवर प्रेमी हैं लेकिन हम इंसान प्रेमी भी हैं, एक दिन कोई भैंस का दूध पीने के लिए भैंस लाना चाहेगा, क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है? दूसरों को दिक्कत होगी.

सिब्बल की दलील

कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुत्ते काटते ही हैं वो लोगों का पीछा भी करते हैं और इससे हादसा हो सकता है. जब वो सड़क पर दौड़ते हैं तो यह भी एक समस्या है. ऐसी सड़कें जहां गाड़ियां चलती हैं. यहां सिर्फ काटने की बात नहीं है. सिब्बल ने कहा कि कुत्ते सड़कों पर नहीं होते, वे कंपाउंड में होते हैं. कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि क्या आप सच कह रहे हैं? आपकी जानकारी पुरानी लगती है. बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है. सड़कों को कुत्तों से साफ और खाली रखना होगा. हो सकता है वे काटें नहीं, लेकिन फिर भी वे हादसों की वजह बनते हैं.