विपक्ष में रहते हुए भी INLD का कांग्रेस पर तंज, वॉकआउट और ‘वोट चोरी’ पर अर्जुन चौटाला के तीखे सवाल

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में INLD विधायक अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के बार-बार वॉकआउट करने पर तीखा तंज कसा. विधानसभा में भले ही INLD और कांग्रेस दोनों विपक्ष में हों, लेकिन INLD ने कांग्रेस की कार्यशैली पर खुलकर सवाल खड़े किए हैं. INLD विधायक अर्जुन चौटाला ने विधानसभा में मजबूती से अपनी बात रखते हुए कांग्रेस द्वारा बार-बार किए जा रहे वॉकआउट पर सवाल खड़े किए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष का काम सदन से बाहर निकलना नहीं, बल्कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना है. हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन, कालका से भाजपा विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा कांग्रेस विधायक इंदु राज नरवाल के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, वहीं अर्जुन चौटाला भी खड़े हुए और विपक्ष की ओर से अपनी बात रखी.

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा, “हमें वॉकआउट नहीं, सरकार की नाकामियों और भ्रष्टाचार पर सवालों के जवाब चाहिए.” उनका कहना था कि बार-बार सदन छोड़ना जनता के मुद्दों से भागने जैसा है. अर्जुन चौटाला ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले कांग्रेस द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने कानून-व्यवस्था, किसानों के एमएसपी की मांग और सड़कों की बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर वॉकआउट किया था.

कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए

इसके अलावा ‘वोट चोरी' के मुद्दे पर भी अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी चुनावी सुधार नहीं चाहेगी क्योंकि वोट चोरी की शुरुआत उसी ने की है. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में स्याही कांड और जननायक चौधरी देवीलाल के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए. अपने चुनाव को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि वे स्वयं वीवीपैट सत्यापन के लिए गए, जबकि सवाल उठाने वाले कांग्रेस उम्मीदवार उस समय गायब थे. INLD के इस रुख से साफ है कि पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस की राजनीति पर आंख मूंदकर समर्थन नहीं करेगी और जहां जरूरी होगा, वहां सवाल जरूर उठाएगी.