राजस्थान में टला बड़ा हादसा, पेट्रोल पंप से कुछ कदम पहले आग का गोला बना चावल से भरा ट्रक; मची अफरा-तफरी

राजस्थान के अजमेर में हाईवे पर चावल से भरा ट्रक पेट्रोल पम्प के पास पलटा और उसमें आग लग गई, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया.

अजमेर में आग का गोला बना ट्रक.

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर शहर में आदर्श नगर थाना इलाके के हाईवे पर देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया. चावल से भरा एक ट्रक तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पलट गया. अगर यह ट्रक कुछ मीटर और आगे बढ़ जाता तो पास के खालसा पेट्रोल पंप पर गिर सकता था जिससे भयानक विस्फोट हो सकता था. शुक्र है कि ट्रक पंप से पहले ही रुक गया और इलाके में बड़ी तबाही टल गई.

आग की लपटों में फंसे लोगों का रेस्क्यू

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक पलटते ही उसमें शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी. देखते ही देखते लपटें इतनी तेज हो गईं कि आसपास के लोग डर गए. हादसे की खबर मिलते ही आदर्श नगर थाने की पुलिस टीम तेजी से मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर ट्रक के केबिन में फंसे ड्राइवर भागचंद और खलासी गणेश को सुरक्षित बाहर निकाला. इस बीच आग ने और विकराल रूप ले लिया लेकिन समय पर बचाव से दोनों की जान बच गई.

फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग 

पुलिस की सूचना पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां फौरन घटनास्थल पर आईं. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें लगी थीं जिन्हें इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल ले जाया गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तेज रेस्क्यू की वजह से कोई जान नहीं गई और स्थिति नियंत्रण में रही.

ट्रक हटाकर यातायात बहाल, जांच शुरू

आग बुझने के बाद हाईवे पर खड़े जले ट्रक को क्रेन से हटाया गया. इससे कुछ देर तक वाहनों की आवाजाही रुकी रही लेकिन ट्रक साइड में करने के बाद ट्रैफिक फिर से सुचारु हो गया.

पुलिस ने बताया कि यह ट्रक उत्तर प्रदेश से चावल लेकर गुजरात की ओर जा रहा था. मौके का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर ट्रक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता तो पूरा इलाका आग की चपेट में आ सकता था और जान-माल का बड़ा नुकसान होता.

