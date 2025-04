जम्मू-कश्मीर के रामबन में बादल फटने से तीन की मौत, मची भारी तबाही

जम्मू-कश्मीर में रामबन जिले के एक गांव में रविवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई. जिसके बाद 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. भारी बारिश से इलाके में तबाही मच गई और तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि इलाके में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है. प्रशासन की तरफ से तैनात टीमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकल रही हैं. जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से बारिश हो रही है. मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को जीना मुहाल हो गया है. सड़कों पर पानी भर गया है. यहां तक की कई घर जमींदोज हो गए है.



अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाशरी और बनिहाल के बीच करीब एक दर्जन स्थानों पर भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुईं जिनके कारण यातायात को रोक दिया गया. उन्होंने बताया कि धर्म कुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 40 मकान क्षतिग्रस्त हो गए. अधिकारियों ने बताया कि बादल फटने और लगातार बारिश के बावजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने फंसे हुए 100 से अधिक ग्रामीणों को बचाया.

Ramban, Jammu and Kashmir: Heavy rains triggered a flash flood as water from a nallah entered a village near the Chenab River in Dharamkund. Ten houses were fully damaged, and 25–30 houses were partially affected. Around 90–100 people trapped in the area were safely rescued by… pic.twitter.com/sFOKZm9eQ2