विजय की रैली क्यों बनी त्रासदी? भूख, प्यास और इंतजार ने ली 39 जिंदगियां, मुआवजे से मरहम लगाने की कोशिश

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली में हुए हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है. भीड़ में दम घुटने और गिरने से अब तक 39 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं. अब विजय ने मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. जानकारी के अनुसार विजय कार्यक्रम स्थल पर करीब 7 घंटे देरी से पहुंचे, जिससे इंतजार कर रही भीड़ भूख-प्यास और उमस से बेहाल हो गई थी. जैसे ही विजय मंच पर आए, मंच की ओर धक्का-मुक्की शुरू हो गई और हालात बेकाबू हो गए.

इंतजार करते-कतरे परेशान थे लोग

सुबह से ही हजारों लोग विजय को सुनने के लिए मैदान में जुटे थे. भीषण गर्मी और लंबा इंतजार लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ. कई प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देर रात तक पंडाल में पानी और खाने का इंतजाम न होने से लोग बेहाल थे. विजय जैसे ही मंच पर पहुंचे, भीड़ आगे बढ़ी और भगदड़ मच गई.

मुआवजे का ऐलान

हादसे के बाद विजय ने आपात बैठक कर स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है. वहीं घायलों के इलाज में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

विजय के लिए राजनीतिक झटका

यह रैली विजय की पार्टी TVK (तमिऴग विजय कझगम) की बड़ी राजनीतिक परीक्षा मानी जा रही थी. लेकिन भगदड़ ने न केवल प्रशासनिक इंतज़ामों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि विजय की राजनीतिक छवि पर भी असर डाला है. विपक्षी दलों ने रैली की खराब तैयारी को त्रासदी का कारण बताया है.

जांच और जिम्मेदारी

पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की जा रही है. सरकार ने मृतकों के परिजनों को अलग से मुआवजा देने का भरोसा दिया है.