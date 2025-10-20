दीपावली, छठ जैसे त्योहार और चुनाव के समय बिहार की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्री संख्या चरम पर पहुंच जाती है, जिसे देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए

स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए जाते हैं. वहीं, भारतीय रेलवे पूजा, दिवाली और छठ पर लोगों को आसानी से यात्रा करने में मदद के लिए स्पेशल ट्रेनों की 12,011 ट्रिप चला रहा है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेल भवन स्थित वॉर रूम का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने यात्रियों के आवागमन की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की और रेलवे कर्मचारियों के चौबीसों घंटे कार्यरत रहने की सराहना की.

रेलवे इस साल एक्‍शन मोड में नजर आ रहा है. पिछले साल इस समय 7,724 ट्रिप्स चली थीं. 1 से 19 अक्टूबर 2025 तक रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की 3,960 ट्रिप्स सफलतापूर्वक चलाई हैं. दिवाली और छठ पर यात्रियों की और बढ़ती संख्या को देखते हुए आने वाले दिनों में करीब 8,000 ट्रिप्स चलाई जाएंगी. ये ट्रेनें पूरे देश में चलाई जा रही हैं.

सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेनें की ट्रिप्स इन जोनों में चल रही

सेंट्रल रेलवे – 1,998

नॉर्दर्न रेलवे – 1,919

वेस्टर्न रेलवे – 1,501

ईस्ट सेंट्रल रेलवे – 1,217

नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे – 1,217



इसके अलावा बाकी जोनों में भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि सभी यात्रियों को सुविधा मिल सके. कुल मिलाकर रेलवे इस त्योहार सीजन में 12,011 ट्रिप्स चला रहा है, ताकि हर कोई आराम से घर पहुंच सके. दरअसल, इस साल भी रेल मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि त्योहारों के दौरान हर यात्री को सुविधाजनक यात्रा मिले. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीड़भाड़ वाले रूट पर अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएं. साथ ही सुरक्षा व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

इससे पहले, रविवार को अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय राजधानी के आनंद विहार टर्मिनल का भी निरीक्षण किया था. वहां उन्होंने स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, टिकटिंग व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा की समीक्षा की. रेल मंत्री ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और सुझावों को भी सुना. इस दौरान उन्होंने लोगों और विपक्षी दलों से भीड़भाड़ और कुप्रबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर कोई अफवाह न फैलाने का आग्रह किया. रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने इस बढ़ती भीड़ को संभालने और सुरक्षित, आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है.