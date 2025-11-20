विज्ञापन
सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हराकर बने थे MLA

सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दो दिन पहले भर्ती कराया गया था. सुबह करीब चार बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, बीजेपी के दारा सिंह चौहान को हराकर बने थे MLA
  • समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का लखनऊ के वेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ
  • सुधाकर सिंह को सीने में दर्द की शिकायत पर दो दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था
  • उन्होंने हाल ही में घोसी उपचुनाव में भाजपा के दारा सिंह चौहान को पराजित कर बड़ी जीत हासिल की थी
लखनऊ:

समाजवादी पार्टी के जुझारू नेता तथा घोसी विधानसभा सीट से विधायक सुधाकर सिंह का गुरुवार सुबह निधन हो गया. लखनऊ के वेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.  सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें दो दिन पहले भर्ती कराया गया था. सुबह करीब चार बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनके निधन की खबर आते ही मऊ जनपद, घोसी, कोपागंज, मधुबन सहित पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई.

सुधाकर सिंह ने हाल ही में घोसी उपचुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान को शिकस्त दी थी. उनकी यह जीत पूर्वांचल की राजनीति में एक अहम मोड़ मानी गई थी और सपा के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हुई थी.  सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके आवास पर लगातार उमड़ रही है. 

