विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही नहीं, हमारी हालत के लिए सपा भी... फूट पड़ा फतेहपुर के लोगों का गुस्सा

फतेहपुर में हिंदूवादियों की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय भी मौजूद थे. NDTV से वीरेंद्र पांडेय ने कहा कि कल जो हुआ वह क्रिया की प्रतिक्रिया थी.

Read Time: 3 mins
Share
सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही नहीं, हमारी हालत के लिए सपा भी... फूट पड़ा फतेहपुर के लोगों का गुस्सा
Fatehpur tomb issue
  • फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर विवाद में मुस्लिम समाज सपा नेताओं से नाराज
  • विहिप नेता ने कहा, हम सिर्फ उस जगह को अंदर से देखना चाहते थे. हमारे पास हथियार नहीं थे
  • मुस्लिम समाज में रोष, क्यों सपा सांसद-विधायक आदि मुलाकात करने नहीं आए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
फतेहपुर:

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे को लेकर सोमवार को हुए विवाद के बाद मुस्लिम समाज में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है. मुस्लिम समाज के कुछ लोग कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं तो कुछ लोग राजनीतिक दलों पर गुस्सा निकाल रहे हैं. फतेहपुर के जिस रेडाइया इलाक़े में विवादित मकबरा स्थित है, वहां आसपास रहने वाले मुस्लिमों ने एनडीटीवी से बात की. एक प्रत्यक्षदर्शी युवक ने सोमवार की घटना के बारे में बताया कि हमारी पीढ़ियों की विरासत बचाने के लिए किसी भी हद तक जायेंगे. उसने कहा कि मुसलमान किसी से डरता नहीं है. इसके लिए वह कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं.

ये भी पढ़ें- मुलायम की सरकार नहीं, जो गोली चलवा देंगे... BJP जिलाध्यक्ष ने फतेहपुर SP को क्यों ललकारा

मुस्लिम समाज के सपा को ठहराया दोषी

मुस्लिम समाज के ही दूसरे लोगों का कहना है कि जो भी विवाद हुआ है वह राजनीतिक कारणों से हुआ है. नाराज़गी सिर्फ़ बीजेपी या हिंदूवादियों से ही नहीं है, बराबर के दोषी सपा के लोग भी हैं. इनका कहना है कि सांसद, विधायक और चेयरमैन के पद पर मुस्लिम समाज ने सपा को जिताया लेकिन विवाद में कोई सपा नेता साथ देने नहीं आया. युवकों का कहना है कि गंगा और यमुना के बीच में बसे फतेहपुर जिले में हिंदुओं और मुस्लिमों में गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन कुछ लोग इसे खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि मोहल्ले के एक मंदिर में साफ- सफाई से लेकर भंडारा कराने का काम मुस्लिम समाज करता है. इनका कहना है कि मकबरे को बचाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे.

धर्म की रक्षा के लिए हर हद तक जाएंगे-VHP नेता

बता दें कि सोमवार को फतेहपुर में हिंदूवादियों की जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय भी मौजूद थे. एनडीटीवी से बात करते हुए वीरेंद्र पांडेय ने कहा कि कल जो हुआ, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी. उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जिस हद तक जाना होगा, उस हद तक जाएंगे. वीरेंद्र पांडेय ने कहा कि भीड़ सिर्फ़ विवादित स्थल पर जाकर मंदिर को देखना चाहती थी. इसी बीच मुस्लिम पक्ष से पथराव हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने दी. उन्होंने कहा कि अगर हम नीयत बनाकर तोड़फोड़ करने गए होते तो हमारे हाथों में फावड़ा कुदाल जैसी चीज़ें भी होतीं.

16 अगस्त को जन्माष्टमी पर फिर जाएंगे

वीरेंद्र पांडेय ने दावा किया कि विवादित स्थल के भीतर मंदिरों में पाई जाने वाली आकृतियां हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष उसके ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा कर रहा है. उन्होंने कहा कि हम संविधान का भी सहारा लेंगे और ज़रूरत हुई तो किसी भी हद तक जाकर संघर्ष करेंगे. उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कल जो भीड़ आई थी वो जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए आई थी. वे लोग फिर से 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन मंदिर (विवादित स्थल) में जाएंगे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP News, Fatehpur Clash, Fatehpur Tomb Clash, Samajwadi Party, VHP Leader
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com