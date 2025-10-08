समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच हुई मुलाकात, इसपर एसटी हसन ने कही ये बात

समाजवादी पार्टी और आजम खान की बुधवार को लंबे समय बाद मुलाकात हुई. इस मुलाकात से पहले आजम ने सपा के कई नेताओं को लेकर नाराजगी जाहिर की. इस नाराजगी के बीच मुरादाबाद से सपा के पूर्व सांसद डॉ. एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर आजम खान उनके घर आएंगे, तो वो दरवाजे तक नहीं बल्कि सड़क तक जाकर उनका स्वागत करेंगे.

डॉ. एचटी हसन ने कहा कि आजम खान को नाराज होने और सबको डांटने का पूरा हक है. टिकट कटने की कसक उनके दिल में जरूर है, लेकिन अगर उन्हें पहले बताया जाता तो कोई नाराजगी नहीं होती.

अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर डॉ. एचटी हसन ने कहा कि अब सब एक बार फिर एक छत के नीचे होंगे. चंद्रशेखर आजाद के सपा से जुड़ने की अटकलों पर वह बोले कि ये फैसला सपा के बड़े नेताओं का है. उन्होंने कहा कि आजम खान अगर आज भी बुलाते हैं, तो वो उनके घर जाएंगे, और उन्हें भरोसा है कि आजम सपा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.