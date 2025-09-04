गोवा में BITS पिलानी के हॉस्टल के कमरे में छात्र पाया गया मृत

दक्षिण गोवा के बिट्स पिलानी परिसर में गुरुवार को एक 20 वर्षीय छात्र अपने होस्टल के कमरे में मृत पाया गया. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 के बाद से परिसर में यह पांचवी इस तरह की घटना है.

अधिकारी ने बताया, "ऋषि नायर सुबह करीब 10.45 बजे अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए. मोबाइल फोन पर कॉल का जवाब न मिलने पर अधिकारियों ने उनके कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खोला था. वह अपने बिस्तर पर बेसुध पड़े थे. मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है."