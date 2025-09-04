विज्ञापन
गोवा में BITS पिलानी के हॉस्टल के कमरे में छात्र पाया गया मृत

गोवा में BITS पिलानी के हॉस्टल के कमरे में छात्र पाया गया मृत
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • दक्षिण गोवा के बिट्स पिलानी परिसर में 20 वर्षीय छात्र ऋषि नायर अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए हैं
  • पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दिसंबर 2024 के बाद परिसर में पांचवीं इस तरह की घटना है
  • ऋषि नायर को सुबह करीब 10.45 बजे उनके कमरे में बेसुध अवस्था में पाया गया था
पणजी:

दक्षिण गोवा के बिट्स पिलानी परिसर में गुरुवार को एक 20 वर्षीय छात्र अपने होस्टल के कमरे में मृत पाया गया. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 के बाद से परिसर में यह पांचवी इस तरह की घटना है. 

अधिकारी ने बताया, "ऋषि नायर सुबह करीब 10.45 बजे अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाए गए. मोबाइल फोन पर कॉल का जवाब न मिलने पर अधिकारियों ने उनके कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खोला था. वह अपने बिस्तर पर बेसुध पड़े थे. मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है."

